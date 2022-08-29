محاكمة 7 متهمين في قضية «خلية مصر الجديدة» بعد قليل

تنظر الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية مصر الجديدة».

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

الانضمام لجماعة إرهابية

ووجهت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين، تهمة الانضمام لـ جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، بقيام المتهمين بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.