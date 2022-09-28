«الرقابة المالية» تستضيف البرنامج التدريبي المشترك لـIOSCO

تستضيف الهيئة العامة للرقابة المالية، البرنامج التدريبي المشترك للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، ومجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB، على مدار يومين، من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة لنشر فكر الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتطوير قدرات العاملين في أنشطة التمويل لتبني تطبيق معايير الاستدامة الدولية، وما يرتبط بها من متطلبات إفصاح مُلزمة للشركات، بمشاركة المتخصصين والمديرين المسؤولين عن وضع سياسات ولوائح التمويل المستدام لأكثر من 40 دولة، وذلك في إطار استعدادات الدولة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، وترتيبات استضافة قمة المناخ العالمية، واتساقا مع رؤية مصر التنموية 2030.

التعريف بالمعايير العالمية للاستدامة

ويستهدف البرنامج تعريف المشاركين من مختلف الهيئات الرقابية بالمعايير العالمية للاستدامة ISSB، ودور مراقبي الأوراق المالية أعضاء الأيوسكو، في وضع المتطلبات التنظيمية الخاصة بإصدار تقارير إفصاح للشركات عن الاستدامة، والتعرف على جوهر معايير الإفصاح عن الاستدامة ISSB، وكذا تبادل الخبرات مع مراقبي الأوراق المالية الذين تبنوا بالفعل إفصاحات الاستدامة في أسواقهم.

فوز مصر بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة

يأتي البرنامج تزامنا مع فوز مصر، ممثلة في الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة لـ الرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المالالأيوسكو، في الفترة من 2022 وحتى 2024، التي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم، ليصبح بذلك أيضا رئيس هيئة الرقابة المالية نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، للمرة للثانية على التوالي، تأكيدا على ثقة المجتمع الدولي في القدرات المصرية على تبني وتنفيذ سياسات لتطوير وتنمية أسواق المال عالميا.

أهمية تبني معايير إفصاح الاستدامة

كان الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شارك في فعاليات جلسة مائدة مستديرة افتراضية رفيعة المستوى بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات مراقبي الأوراق المالية بدول العالم، تناولت فعالياتها التأكيد على أهمية تبني معايير إفصاح الاستدامة بما يضمن إمكانية المقارنة بين سلوكيات الشركات المتعددة تجاه الاستدامة في مختلف أسواق المال بناء على مجموعة من المعايير المتفق عليها والتي تتيح قدر من إفصاحات الاستدامة المتسقة-والموحدة-عبر الأسواق العالمية.