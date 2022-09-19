أهداف التعاون بين «الهجرة» و«الرقابة المالية».. تسهيلات للمصريين بالخارج

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتقديم الخدمات للمصريين المقيمين والدارسين والعاملين بالخارج، من خلال إطلاق المبادرات المختلفة لهم، التي تساعد على ربطهم بوطنهم الأم مصر، وتوفير كافة الاحتياجات لهم، وعلى رأس هذه المبادرات، مبادرة «اتكلم عربي»، وإطلاق أول وثيقة تأمينية، للتأمين على المصريين بالخارج، في حالة الوفاة الطبيعية، أو الوفاة إثر حادث.

وتزامنا مع ذلك، تبحث السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كل السبل للتعاون مع الوزارات المختلفة، وعمل بروتوكولات تعاون مشتركة، لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، لكونهم بمثابة خط الدفاع الأول لمصر داخل الدول المضيفة المختلفة، على مستوى دول العالم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف التعاون بين «الهجرة» و«الرقابة المالية»، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أهداف التعاون بين «الهجرة» و«الرقابة المالية»

- دراسة تأسيس شركة تساعد المصريين بالخارج على الاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر حالياً.

- تعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق تطبيق الكتروني يضم كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والمحفزات المستهدفة.

- تنسيق لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية بسوق الأوراق المالية المصري أمام المصريين بالخارج.

- مناقشة كيفية تحفيز المصريين بالخارج لزيادة مشاركتهم الاستثمارية.

- إعداد خطة تستهدف توفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار في وطنهم من خلال المجالات التي يرغبونها.

- إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

- توفير خدمات تأمينية للمصريين بالخارج، أهمها وثيقة التأمين الإجبارية للمسافرين التي تم اصدراها العام الماضي، والتي تقدم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج

- استكمال برامج رفع مستويات وعي ومعرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال سوق الأوراق المالية.

- تعريف المصريين بالخارج بمتطلبات فتح الحساب وبدء الاستثمار.