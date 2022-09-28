«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع مترو الإسكندرية

يترقب الجميع مشروع مترو الإسكندرية، كونه يمثل نقلة حضارية كبرى في عروس البحر الأبيض المتوسط من حيث وسيلة المواصلات الأسرع والأفضل بديلًا لقطار الإسكندرية القديم، بالإضافة إلى قيمته البيئية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية «س و ج» أسئلة وإجابات عن مشروع مترو الإسكندرية بعد موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تمويل مشروع إنشاء مترو إسكندرية- أبو قير، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة النقل ومجلس الوزراء في تقارير رسمية.

س: ما هو مشروع مترو الإسكندرية الجديد؟

يتمثل مشروع مترو الإسكندرية في تحديث وكهربة خط القطار بطول 21.5 كم إسكندرية أبوقير؛ من أجل تحويله إلى مترو.

س: كم تبلغ تكلفة مترو الإسكندرية؟

تبلغ قيمة مترو الإسكندرية مليار و700 مليون يورو، وفقا لاتفاقية وزارة النقل التي تمثلت في الآتي:

- تمويل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بـ250 مليون يورو.

- تمويل بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 750 مليون يورو.

- تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 250 مليون يورو.

- تمويل البنك الآسيوي لتنمية البيئة الأساسية بقيمة 250 مليون يورو.

- الخزانة العامة المصرية تمول المشروع بما يوازي 200 مليون يورو.

س: كم مسافة مشروع مترو الإسكندرية؟

تبلغ مسافة مشروع مترو الإسكندرية 21.7 كيلو متر، حيث سيربط بين أبوقير ومحطة مصر كمرحلة أولى بديلًا لمسار قطار أبو قير، فيما من المنتظر أن تصل المرحلتين الثانية والثالثة له إلى العجمى ثم إلى برج العرب، حيث سيرتبط مع القطار السريع «العين السخنة – العلمين – مطروح».

س: ما خطة مترو الإسكندرية؟

تتضمن خطة مشروع مترو الإسكندرية في الأعمال المدنية المتعلقة بمسارات القطارات، وإنشاء المحطات، ومرافق صيانة المستودعات، وأجزاء الجسور، كما يشمل اقتناء أنظمة الإشارات والاتصالات وإصدار التذاكر، واقتناء معدات عربات السكك الحديدية، وكذا أعمال التزويد بالطاقة الكهربائية، وتشييد ممرات المشاة، والممرات السفلية، ويتم تنفيذ المشروع من خلال الهيئة القومية للأنفاق.

س: كيف يستفيد المواطنين من المشروع؟

يستفيد المواطنون من المشروع، بوسيلة نقل أسرع من القطار القديم وذلك نتيجة تحسين مستوى خط الخدمة، حيث زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب من 61 ألف إلى مليون راكب يوميًا، وتخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة، كما أنه وسيلة نقل آمنة وفعالة، بالإضافة إلى تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، عبر توفير وسيلة فعالة وشاملة ومنخفضة الكربون.