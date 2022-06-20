نقل النواب توافق على منحة تمويل «مترو الإسكندرية» من البنك الأوربي

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2022، اتفاقية منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية - أبو قير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

مشروع مترو أبوقير يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط

قال محمد سيد منصور، ممثل وزارة النقل والمواصلات، إن مشروع مترو أبوقير، يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، ما يساعد في تقليل استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأكد منصور، أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا في الساعة في الاتجاه إلى 60.000 راكب في الساعة في اتجاه «في المرحلة الأولى من أبوقير إلى محطة مصر»، ويساعد في تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

وأشار إلى أن خط سكك حديد «أبو قير -الإسكندرية»الحالي يمتد على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب مرورًا بوسط المدينة ويقدر عدد الركاب اليومي المستخدمين لهذا الخط بحوالي 71 ألف راكب، ومسار الخط مواز لخط سكك حديد «القاهرة -الإسكندرية» لمسافة 5,7 كم حيث تشمل هذه المسافة 3 محطات هي «سيدي جابر والحضرة والإسكندرية»، و يبلغ الطول الحالي للخط 21,7 كم وعدد المحطات 16 محطة سطحية ومتوسط المسافة بين المحطات 1450 مترًا.

قرقر يطالب بضرورة صرف تعويضات للأهالي المتضررين

وتتولى الهيئة القومية للأنفاق، مسئولية تنفيذ المشروع الذى يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط و تزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.

ومن جانبة طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات ، بضرورة صرف تعويضات للأهالي المتضررين من مشروع مترو أنفاق أبوقير والتى سيتم نزع ملكية لهم ، مطالبا بضرورة الإهتمام ومتابعة مسار انفاق مبالغ المنح .

وأكد قرقر، أن مصر شهدت نقلة كبيرة في المشروعات التنموية وذلك يرجع للقروض والمنح التى حصلت الدوله عليها وقامت بتنفيذ مشروعات قومية وتنموية بها.

ومن جانبة وافق النائب حازم عويان، على منحة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية - أبو قير ، مؤكدا أن مترو أبوقير سيقلل من التلوث البيئ حيث أنه سيعمل بالكهرباء ، إضافة إلى تقليل الزحام، ونقل عدد كبير من الركاب وبالتالي تقليل الزحام، والحد من الحوادث .

بينما طالب النائب محمد جبريل، بضرورة حصر التعويضات للاهالي، وتعويض المواطنين أصحاب «الباكيات»الذين ليس لديهم سند ملكية ولكن هذه الباكية تمثل مصدر دخلهم الوحيد.

وأكد النائب علاء عابد، رئس لجنة النقل والمواصلات، أنه يجب أن يكون هناك دور توعوي تقوم به الوزرات المعنة لتوضيح الفائدة التى تعود على المواطن والدوله من المنح والقروض ومحاور التنمية التى تحدث على أرض الواقع وإلقاء الضوء على توجيهات الرئيس ودور الحكومة.

وطالبت لجنة النقل والمواصلات، هيئة الانفاق موافاة اللجنة بوصف كامل لمكونات المشروع ومراحل تنفيذة وقرارات نزع الملكية ومدي توفير الأموال اللازمه لذلك وتاريخ الانتهاء.