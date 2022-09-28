حبس طالب تعدى على والده في مشاجرة بسبب خلافات بينهما بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية في مركز طوخ، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإصابة والده بجرح طعني في مشاجرة نشبت بينهما لرفض المجني عليه إصلاح توك توك يعمل عليه المتهم، فنشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة أسفرت عن إصابة الأب بجرح في الصدر وتم نقله للمستشفى وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قرية أجهور الكبرى بمركز طوخ قد شهدت إصابة حلاق بجرح طعني بالصدر على يد نجله خلال مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لرفض المجني عليه إصلاح مركبة التوك توك الخاصة بالمتهم.

بلاغ بإصابة أب في مشاجرة مع نجله

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالصدر ادعاء مشاجرة.

تحريات المباحث في إصابة أب في مشاجرة مع نجله

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «ا ع ا» حلاق بجرح طعني نافذ بالصدر خلال مشادة كلامية حدثت بينه وبين نجله «ن ا ع» 18 سنة طالب تطورت لمشاجرة لرفض المجني عليه إصلاح مركبة التوك توك الخاصة بالمتهم فأحدث إصابته باستخدام سلاح أبيض سكين.

وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وقال أحمد عبد السلام المحامي وعضو نقابة المحامين بالقليوبية لـ«الوطن» إن عقوبة المتهم تصل في هذه الحالة إلى الشروع في القتل وتصل العقوبة فيها إلى 15 عاما في حالة التسبب في عاهة مستديمة.