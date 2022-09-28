مجلس جامعة طنطا يوافق على خطة تشغيل مستشفى 57357 بالغربية

أعلنت جامعة طنطا الموافقة على الخطة التنفيذية لتشغيل مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا، بمحافظة الغربية، وذلك في إطار تنفيذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاتفاق على آلية تشغيل المركز، وضرورة استمراره في تقديم الخدمة للمواطنين.

خطة تشغيل المستشفى

جاء ذلك خلال الإجتماع الشهري لمجلس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وشهد الاجتماع استعراض رئيس جامعة طنطا موجز خطة تشغيل المستشفى، والتي جاءت في 400 صفحة، قدمت خلالها الجامعة رؤيتها في نقل إدارة المركز إليها والتغلب على كافة المعوقات التي أدت توقف المستشفى عن العمل.

وأشار الدكتور محمود ذكي إلى أن الجامعة تعمل حاليًا على رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية بالمستشفى، ومد كابلات الإنترنت لتفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي، تمهيدًا لوضع المركز تحت مظلة المستشفيات الجامعية.

أزمة مستشفى 57357

كان مستشفى 57357 بطنطا، شهد أزمة أزمة مالية مؤخرًا أعلن عنها مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 57357 وأنها السبب وراء توقف أو غلق فرع طنطا فترة مؤقتة وعدم إستقبال حالات مرضية و توجه الأطفال الحاليين إلى مستشفى القاهرة لاستكمال رحلة العلاج، وفي الوقت نفسه كلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جامعة طنطا بإدارة وتشغيل المستشفى، وعلى الفور بدأت جامعة طنطا في تنفيذ التكليف وبدء استقبال الحالات المرضية وتم تشكيل لجنة قامت بمعاينة المستشفى للوقوف على ما تحتاجه المستشفى.