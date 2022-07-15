محافظ الغربية: اجتماع عاجل غدا لبحث أزمة فرع مستشفى 57357 بطنطا

تفاجئ أهالي محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، بتداول أنباء حول غلق مستشفى 57375 لعلاج الأورام والمخصص لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، فرع طنطا، وذلك بعد نحو 7 سنوات من افتتاحه، والذي يعمل على تخفيف العبء عن فرع القاهرة، ويقلل من مشقة وعناء السفر لأهالي المرضى، وذلك بسبب وجود أزمة في توفير الدعم المالي والمجتمعي للمستشفى.

ودشن رواد «فيس بوك» هاشتاج تحت اسم «لا لغلق مستشفى 57357 بطنطا»، وانتشر على نطاق واسع، وعبروا فيه عن غضبهم واستيائهم من قرار غلق المستشفى الذي يخدم آلاف الأطفال المصابين بمرض السرطان على مستوى وسط الدلتا، من خلال أحدث التكنولوجيا والمعايير الدولية الطبية، كما أشاروا إلى أن غلق هذا الصرح الطبي يعد كارثة بكل المقاييس لمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة.

اجتماع عاجل في محافظة الغربية

من جانبه، دعى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لعقد اجتماع لجميع الأطراف المعنية بحل مشكلة مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا، وذلك بمجرد علمه بالأزمة، حيث سيتم عقد الاجتماع غدا السبت بديوان عام المحافظة، في تمام الساعة 5 مساء، ليضم كافة الأطراف المعنية من المستشفى، والتي تتمثل في «مديرية الصحة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الأطباء، نقيب الأطباء، نقيب الصيادلة»، لوضع حلول للمشكلة والإبقاء على تواجد المستشفى لخدمة أهالي الغربية والمحافظات المجاورة من المصابين بمرض السرطان.

تحرك نواب مجلسي النواب والشيوخ

وفي ذات السياق، قال المحاسب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ، إنه على الفور تم التواصل مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لبحث أزمة ما تم تداوله عن قرب إغلاق مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا بسبب ضعف التبرعات والدعم المجتمعي المقدم للمستشفى، وذلك للعمل على إيجاد حلول جادة لتلك الأزمة.

وأوضح أنه تقرر عقد اجتماع عاجل بين محافظ الغربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الأطباء ونقباء الأطباء والصيادلة بمحافظة الغربية، لوضع خطة عمل متكاملة تعمل على تجاوز تلك الأزمة، والإبقاء على هذا الصرح الطبي في خدمة أهالي وأطفال محافظة الغربية والدلتا، وتقديم الدعم الكافي للاستمرار في عمله.

وأشار الدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة بمحافظة الغربية، أنه سيتم تدشين حملة مكبرة لوقف قرار إغلاق مستشفى سرطان الأطفال بمدينة طنطا، لاستمراره في تأدية رسالته في خدمة وعلاج الأطفال مصابي السرطان، وتوفير كافة الإمكانيات والتبرعات والدعم المجتمعي له.

مستشفى 57357 لسرطان الأطفال في طنطا

يذكر أن مستشفى 57357 فرع طنطا تم افتتاحه في 2015، وذلك بسعة 60 سريرا، من أجل خدمة الأطفال المرضى في منطقة الدلتا، ولتخفيف العبء عن المستشفى في القاهرة، وأيضا تخفيف عناء السفر على أهالي المرضى، وعمل المستشفى على تقديم الرعاية الصحية بنفس جودة وسرعة المستشفى الأم في القاهرة.