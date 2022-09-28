«آية» ماتت بالسكتة القلبية قبل تحقيق حلم دراسة الطيران.. «ملحقتش تفرح»

سيطرت حالة من الحزن على مدينة ناصر في محافظة بني سويف، بسبب وفاة الطالبة آية محمد، بسكتة قلبية، قبل استكمال أوراق التحاقها في معهد الطيران الذي طالما حلمت بالالتحاق به.

تشييع جثمان الطالبة

«آية محمد»، ابنة الـ17 عامًا، كانت تقيم في مركز ناصر بمحافظة بني سويف، تلك الفتاة التي توفيت إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة وجرى تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابرعائلتها شرق النيل في محافظة بني سويف، وسط حالة من الحزن لفراقها، والتي كانت انتهت من دراستها الثانوية قبل شهور قليلة، وكانت تستعد للدراسة بمعهد الطيران حُلم عمرها.

حزن بمسقط رأس طالبة بني سويف

«خبر وفاتها نزل علينا كالصاعقة»، هكذا علق عم عادل أنور، عم الطالبة المتوفاة، قائلا: «والله الواحد ما عارف يقول إيه ولا إيه، وفاة آية أحزننا كثيرًا، وفوجئت باتصال هاتفي من شقيقي يخبرني بوفاة ابنته، ولم استطع التحقق أو تصديق الأمر في بدايته، وعلمنا أنها توفت بالسكتة القلبية، ولم تذق الفرحة».

أسرة طالبة بني سويف: الابتسامة كانت لا تفارق وجهها

وأضاف: «بنحمد ربنا على كل حاجة، لكن فراقها أثر فينا جميعًا، والدها ووالدتها في حالة انهيار تام لفراقها، وهي كانت شابة في قمة سعادتها، فقد التحقت بحلم عمرها للدراسة في معهد الطيران، وتوجهت منذ أيام قليلة لإنهاء أوراقها بالمعهد، وكانت الفرحة والابتسامة لا تفارقها، وتركت خلفها أسرة مكلومة لوفاتها، وربنا يصبرنا جميعًا على فراقها».

«الفيسبوك» يتحول لسرادق عزاء

وتحول موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى سرادق عزاء لنعي المتوفاة، وسط حالة من الحزن لفراقها.