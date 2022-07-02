إصابة فتاة سقطت من الطابق الرابع بعمارة سكنية في بني سويف

أصيبت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، بإشتباه كسر بالقدم اليمنى وارتجاج وكسر في العمود الفقري، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة الإسكان الإجتماعي في «بياض العرب»، شرق النيل، بمحافظة بني سويف، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بسقوط فتاة من الطابق الرابع في عمارة سكنية ببني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق الرابع بمنطقة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل، ما تسبب في إصابتها بكسور وإشتباه إرتجاج.

نقل المصابة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية

ودفع فرع هيئة الإسعاف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت المصابة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتبين أنها تدعى "خديجة أ.ف" 16 عامًا، مقيمة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل ببني سويف، ومصابة بإشتباه كسر بالقدم اليمنى وإرتجاج وكسر في العمود الفقري.

تقديم الإسعافات الأولية لمصابة في حادث سقوط من الطابق الرابع

وتم اجراء الإسعافات الأولية للمصابة بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت إِشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.