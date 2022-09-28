أسامة الأزهري: يجب عدم اتباع الأهواء.. الشرع هو الإمام والمأموم

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، أكد على أتباعه أن تكون الأهواء والرغبات والأطماع، محكومة بالهدي الإلهي، لا أن يقلب الشخص الهرم، ويعكس الآية، فيجعل الهدى الإلهي تابعًا لهوى الشخص، «بكده هيكون الفرد عاكس الموضوع».

الأزهري: بعض الأشخاص جعلوا أهواءهم الأساس

أضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن مثل هؤلاء الأشخاص بتلك الأفعال، يكونون في الحقيقة يعبدون أهواءهم، ولا يعبدون الله جل جلاله، ولا يتخلقون بأخلاق الشرع الشريف، «هو كده مبقاش هو التابع والشرع هو الإمام والمأموم، لكنه جعل الهوى هو الأساس».

الأزهري: يجب ألا نتحايل على الشرع الشريف

استطرد: «بهذا يكون الشخص قد ضخم نفسه وصغر الشرع الشريف وحول الأساس إلى فرعي، وهو ما أشارت إلهي الآية الكريمة أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، وفي الآية تأكيد على أن يهذب الفرد نفسه وألا يتحايل على الشرع الشريف».

وأوضح أن مثل هؤلاء الأشخاص سيكون جزاؤهم عند الله عز وجل عظيم، وما يفعلونه يصد الناس عن دين الله، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع أن يكونوا عبادا لله بتدين صادق، حيث إنه يجب على كل إنسان أن يكون محكوما ومتأدبا بالشرع الشريف، أما بالنسبة للكيانات والمؤسسات فمن يتلاعب بالدين ويخفي من ورائه مطامع فهو أمر غير خالص لله ولا يخص الدين في شيء.