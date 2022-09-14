أسامة الأزهري يُكرّم 200 طفل من حفظة القرآن الكريم في الشرقية.. «صور»

كرّم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، 200 طفل من حفظة القرآن الكريم بمدينة ههيا في الشرقية.

تكريم حفظة القرآن الكريم

وهنأ الأزهري خلال كلمته في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمدينة ههيا، المتفوقين قائلًا: «شرف لي أن أكون بينكم ملبيًا دعوتكم الكريمة لهذا الحفل الذي له كل الإجلال والتقدير، كما أقدم الشكر لمحفظي القرآن الكريم وأولياء الأمور أيضًا».

ووجه الدكتور أسامة الأزهري رسالة إلى حفظة القرآن قائلا: «إذا كنتم حفظتم كتاب الله فهو بداية مهمة ترتقون بها لسلم متصاعد للنور والعلم، يبدأ الأمر بحفظ كتاب الله ثم تدبره وفهم معانيه ومقاصده ثم التخلق بأخلاقه».

وأكمل: «أشرف ما يتخلق به العبد أن يحفظ القرآن الكريم وأن يفهم ما حفظ ثم يعمل به، فحفظة القرآن الكريم أخلاقهم رفيعة ونبيلة، الحافظ لكتاب الله لا يكون إلا صادقًا وناجحًا، لا يعرف الفشل أبدا، بارًا بوالديه، لا يعرف العقوق، وموفقا في دراسته».

وتابع الأزهري: «أريد منكم أن تبدعوا وتتوجهوا للعلم بكل طاقتكم، أن تبدعوا في علوم الكون في الفلك والطب والهندسة، وأن تبدعوا في علوم الشريعة الفقه والتفسير وغيره».

القرآن الكريم يدعوا البر والصدق

واختتم الدكتور أسامة الأزهري حديثه مؤكدًا أن القرآن الكريم يدعوا للبر والصدق، واحترام الأكوان وإكرام الإنسان وحفظ الأوطان، كما يدعو أيضًا إلى الهمة قال تعالى «يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ».