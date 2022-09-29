جمال الطبيعة في كفر الشيخ بعدسة «عمار»: مصر حلوة.. تعالوا زورونا

حبه للتصوير دفعه لإبراز جمال الطبيعة بمحافظة كفر الشيخ، التي تحظى بالعديد من المعالم السياحية والمناظر الخلابة، سواء في مصيف بلطيم وبحيرة البرلس، أو مدينة فوه الأثرية، الأمر الذي يجعل الجميع ينبهر بجمالها وهو ما جسده أحد الشباب بعدسة هاتفه الساحرة رافعا شعار «مصر حلوة.. تعالوا زورونا».

هاتف «مدني» يوثق جمال بحيرة البرلس: بقت أحلى بكتير

تتميز بحيرة البرلس بجزر ومناظر طبيعية تميزها عن البحيرات الأخرى، وهو ما دفع عمار ناصف، الشهير بـ«عمار مدني»، صاحب الـ28 عاماً، ابن مدينة بيلا، مهندس معماري، بإبراز جمالها خاصة بعد تطويرها، كما حرص على الترويج لها ودعوة الناس لزياتها من خلال عدسة هاتفه المحمول: «بلدنا حلوة بس في ناس كتير متعرفش ده، علشان كدة بلف على مناطق كفر الشيخ وأوثق جمالها وادعو الناس لزيارتها، زي بحيرة البرلس اللي اختلفت عن زمان وبقت أجمل بكتير»، وفق حديثه لـ«الوطن».

مصيف بلطيم يعد أحد أهم معالم المحافظة السياحية، يتميز ببساطته ومناظره الجميلة، ليس فقط في موسم الصيف، بل يعتبر مكانا للتنزه : «عندنا مناظر طبيعية كتير تصلح للتصوير ودائماً بحب أزورها عشان بطلع منها شغل حلو، كمان مصيف بلطيم، والريف بصفة عامة، وبحاول أساهم في الترويج السياحي عشان الناس تزور كفر الشيخ وتستمتع بجوها الجميل».

الشاب يبرز جمال 10 محافظات: مصر حلوة

يجيد «مدني»، فن التصوير بالهاتف المحمول، لذلك فأنه رفيقه خلال رحلاته: «بصور دايماً بكاميرا تليفوني المحمول، ومستخدمتش كاميرا بروفيشنال في التصوير، والناس لما بتشوف الصور بتفتكر إني مصورها بكاميرا وعامل لها إديت كمان، من جمال وروعة الصور، ويومي دايماً بيبدأ بعد صلاة الفجر».

أماكن عديدة زارها «مدني»، ليوثق المعالم السياحية المعروفة بها: «زُرت محافظات كتير زي دمياط، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، البحيرة، والغربية، وصورت بعض الأماكن الأثرية الموجودة في كل محافظة، والأجواء الريفية المميزة اللي الناس بتحبها.. مصر حلوة بمعالمها وتراثها وناسها».

حازت الصور التي التقطها «مدني»، على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي شجعه ليجوب المحافظات المصرية ليوثق معالمها السياحية والأثرية وحياة سكانها بعدسة هاتفه: «بعد لما نزلت الصور علي مواقع التواصل الاجتماعي لقيت ناس كتير مبسوطة من الصور وبتشير الشغل وده شجعني إني أسافر محافظات كتير، وأصور أكتر، ومفيش مقابل من الشغل ده غير إني برفه عن نفسي، وبصرف عليه من شغلي في التصميمات سواء في مجال الهندسة المعمارية والتشطيبات أو مجال الجرافيك».

عمل «مدني» بمجال التصوير عام 2013، وعلى الرغم من أنه خريج هندسة إلا أنه عشق التصوير ويأمل التوسع في ذلك: «إن شاء الله مستمر في مجال التصوير وناوي أتوسع خلال الفترة الجاية ويمكن اشتري كاميرا بروفيشنال عشان تساعدني أكتر في الشغل رغم إني بحب كاميرا موبايلي، ولسه في محافظات هزورها قريب جداً وهوثق معالمها».