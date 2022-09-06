جزيرة «سنجار» ببحيرة البرلس.. أقامها رمسيس الثاني وسكنها اليونانيون

جزيرة سنجار تلك الجزيرة الشاهدة على عظمة مصر منذ عهد رمسيس الثاني وهي تعد واحدة ضمن 28 جزيرة متنوعة داخل المسطح المائي ببحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والتي تبلغ مساحتها نحو 3 آلاف فدان ويعود تاريخها قبل الفتح الإسلامي كمدينة عظيمة يوجد بها عدد من الحدائق، وكنيسة كبيرة، وكانت تقام عليها مدينة متكاملة بسكانها.

موقع جزيرة سنجار

بينما تقع جزيرة سنجار في غرب بحيرة البرلس والتي تضمنت عددا من المراجع الأثرية سواء العربية منها أو الأجنبية إلى أن اليونانيين والرومانيين قد أقاموا على تلك الجزيرة لسنوات، كما أنها لها تاريخا من المعارك التي دارت على أرضها منها بعض للحملات الصليبية، فضلا عن أنها كانت موطنا للأقباط ، كما ينسب اللحن القبطي السنجاري الموجود الآن لها.

تاريخ معاصر

ويقول علي سالم صياد من أبناء المحافظة، إنه يعمل في مهنة الصيد منذ 50 عاماً وأنه رأى الكثير من الوفود الأجنبية يقومون بزيارة جزيرة سنجار كونها أثرا خالدا إلى يومنا هذا وبها الكثير من الكنوز الأثرية كما كان يروي له والده وجده عن أنها جزيرة تضاء مع سطوع القمر ولها شواهد كثيرة من المعجزات منها أنها كان بها عدد من أعشاب النباتات الطبية التي تعالج الكثير من الأمراض، ولكنها تعاني الإهمال حالياً، مطالباً بضرورة أن تضم لوزارة الآثار لتصبح مقصدا سياحيا مهما لإنقاذ ما تبقى بها من آثار مدفونة.

جزيرة الحضارة

ويقول السيد فرحات ، شيخ الصيادين بالشخلوبة ، أن جزيرة سنجار شاهدة علي التاريخ والمجد للأجداد الفراعنة لأنها مدينة أثرية منذ عهد رمسيس الثاني ، ولذلك ونحن صغار كنا نذهب للعب علي الجزيرة وعندما ياتي المساء تتحول إلي مشهد معبر من الجمال والروعة لا يصدق وخاصة مع سطوع القمر ، مشيراً إلى أن معالم الجزيرة قد تلاشت مع ارتفاع منسوب البحيرة.