إيقاف مسعفين عن العمل لمدة شهر لتعاطيهما المخدرات في بني سويف

أمرت المحكمة التأديبية في محافظة بني سويف، بإيقاف مسعفبن عن العمل لمدة شهر وصرف نصف راتبهما، بسبب تعاطيها المواد المخدرة.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسن صلاح الدين عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد صبحي كامل عبدالعزيز تاج الدين وكيل مجلس الدولة، وكريم كمال الدين محمد محمد قلاوي، في الدعوي رقم 125 لسنة 8 قضائية المقامة من النيابة الإدارية.

تعاطي مسعفين للمواد المخدرة

وكشفت تحقيقات النيابة الادارية أنه في 8 فبراير الماضى، أقامت دعوى متضمنة ملف القضية رقم 658 لسنة 2021 نيابة بنى سويف الإدارية القسم الأول، ومذكرة نتيجة التحقيقات، وتقرير اتهام ضد كل من «محمد . ع . ص» بوظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة، بالدرجة الثالثة، و«سلامة. ص .م» بوظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة، وأنه بدائرة عملهما في شهر اغسطس عام 2021 خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81/2016 ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لهما، وخالفا مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، بأن تعاطي مادة الحشيش المخدرة للأول بالمخالفه للقانون والتعليمات، أما الثاني تعاطي مادة «البنزود يازبين» المخدرة بالمخالفة للقانون والتعليمات.

تحليل مفاجئ يكشف تعاطي المسعفين للمواد المخدرة

كما كشفت التحقيقات بالشؤون القانونية بهيئة الإسعاف المصرية، ومذكرة مدير ادارة مراقبة الجودة والتفتيش الفني المعروضة على رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، أنه تم إجراء تحليل للمواد المخدرة للعاملين بمحافظة بني سويف، وتبين أن نتيجة التحليل ايجابية لعدد اثنين من العاملين بنموذج إسعاف بني سويف.