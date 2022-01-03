إحالة مدير «الصحة» بالإسكندرية و5 آخرين إلى المحكمة التأديبية

قررت هيئة النيابة الإدارية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، إحالة مدير مديرية الشؤون الصحية ومسؤولين آخرين إلى المحكمة التأديبية بسبب تراخيهم والمساس بحقوق الدولة المالية.

بيان من النيابة العامة

وشمل قرار الإحالة كل من «سعيد.م.س» مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، و«محمد.ع.أ» عضو إدارة المشتريات، و«مدحت.ا.م» باحث قانوني، و«محمد.ح.م» مدير إدارة التموين الطبي، و«غادة.ع.ع» مشرف إدارة التخطيط والمتابعة، و«جمال.م.ح» مدير إدارة التفتيش المالي.

ووفقًا للتحقيقات التي أكدتها النيابة العامة في بيان لها في القضية التي حملت رقم 1745 لسنة2021 التي باشرها المستشار كريم الرفاعي رئيس نيابة الصحة بإشراف المستشار بهاء الدين شوقي مدير النيابة.

لم يتخذوا الإجراءات اللازمة بشأن رفع كفاءة قسم الطوارئ

وتبين أن المذكورين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال استكمال وإنهاء الإجراءات الخاصة بعملية رفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ وجزء من السطح أعلى قسم الحروق بمستشفى رأس التين العام والصادر بشأنها موافقة السلطه المختصة في 2020/12/9 وذلك بعدم البت في طلب تأجيل باقي الأعمال المتبقية للعملية وعدم البت في موقف العملية بالرغم من علمه بموضوع العملية.

مما ترتب عليه عدم تنفيذ كامل الأعمال محل العملية والموضحة بأمر الشغل الصادر من إدارة التموين الطبي مركزي في 2020/12/23 وتجميد موقف العملية حتى تاريخه تراخى في اتخاذ الإجراءات الجدية و اللازمة حيال اعتماد مستندات صرف قيمة المستخلص الجاري الصادر لصالح شركة المقاولات بقيمة الأعمال المنفذة بعملية رفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ وجزء من السطح أعلى قسم الحروق بمستشفى رأس التين العام في الإسكندرية، والصادر بشأنها موافقة السلطة المختصة في 2020/12/9 عن الفترة من 2021/2/1 وحتى 2021/9/19 مما من شأنه تحميل جهة عمله قيمة فوائد التأخير عن الفترة بين تاريخ تقديم المستندات الرسمية بالمبلغ المطلوب حتى تاريخ الصرف والتي تقدر بسعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي وقت المحاسبة.