الحكومة تنفي نقص السكر والأرز: جميع السلع الغذائية متوافرة في الأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نقص سلعتي السكر والأرز في الأسواق المحلية، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

جميع السلع متوافرة

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لوجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق، مُشددةً على توافر السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي وبينها الأرز والسكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق في محافظات الجمهورية.

حملات تفتيش دورية لمنع التلاعب في الأسعار

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر ونصف الشهر، ومخزون استراتيجي من الأرز يكفي لأكثر من 3 أشهر، فيما يتراوح الاحتياطي الاستراتيجي من جميع السلع من 3 إلى أكثر من 5 أشهر، موضحة أنّه جار شن حملات تفتيش دورية على الأسواق، لمنع أي تلاعب في الأسعار أو ممارسات احتكارية.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وحالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).