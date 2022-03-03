الحكومة تنفي نقص السلع الغذائية الأساسية بالأسواق والمنافذ التموينية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية.

لا صحة لوجود نقص في السلع الغذائية الأساسية

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية.

وشددت الوزارة على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة.

مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية

وأشارت إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية وفق أحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية، بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجي لمدة تصل إلى نحو 9 أشهر، مع شن حملات تفتيشية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وفي سياق متصل، قالت الوزارة إنها تتخذ الاستعدادات اللازمة لضمان توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية خلال شهر رمضان.

لحوم حمراء بأسعار تقل عن السوق الحر بـ20%

وجرى توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، بالإضافة إلى توفير اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة بأسعار تقل عن السوق الحر بـ20%، وسيتم إتاحة كافة السلع بأسعار مخفضة في 1350 مجمعاً ‏استهلاكياً، بالإضافة إلى منافذ مشروع «جمعيتي»، وفروع معارض «أهلا رمضان» بنفس ‏التخفيضات السابقة.