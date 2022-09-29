على طريقة فيلم «صعيدي رايح جاي».. حمار يكتشف أكبر مقبرة رومانية في مصر

«حمار اكتشف متحف» 3 كلمات لخصت عملية اكتشاف «كتاكومب» كوم الشقافة بالإسكندرية، إذ وقع حمار في حفرة بمحض الصدفة ليبحث صاحبه عن طريقة لإخراجه، وأثناء المحاولة جرى اكتشاف أكبر مقابر رومانية في مصر والتي تقع بمنطقة كوم الشقافة في حي كرموز غرب الإسكندرية.

بانسيه فايز، مرشد بمتحف آثار مكتبة الإسكندرية، أوضحت أن كلمة «كاتاكومب» اللاتينية تعني «بجانب»، أو «بين المقابر»، ورغم وجود اختلاف كبير بين المقابر التي كانت تبنى في روما و بين المقابر المصرية، إلا أن هذه المقابر كانت تميل بشكل أكبر إلى الطراز الروماني، إذ يجرى بناء المقابر في نفس الفترة الزمنية بين القرن الثاني والثالث الميلادي.

سبب التسمية

سميت تلك المنطقة بهذا الاسم، بحسب تصريحات بانسيه لـ «الوطن»، نظرا لكثرة البقايا الفخارية التي كانت تتراكم في هذا المكان، إذ كان المصريين القدماء يأكلون كعادتهم عند دفن المتوفى في أواني فخارية تسمى شقافة، وعند كثرتها كونت كومة منها.

رفات أحصنة ومومياوات بكتاكومب

وأشارت إلى أنه مسموح الآن بزيارة 3 مستويات المقبرة ودخول جميع الغرف والممرات والتي تحتوي أيضا على رفات أحصنة، يعتقد أنها دفنت في أحد الغرف بالداخل.

أسعار تذاكر دخول كوم الشقافة

ويبلغ سعر تذكرة الدخول الى المتحف للمواطن المصري 20 جنيها، بينما يدفع الطالب المصري 5 جنيهات، في حين يدفع المواطن الأجنبي تذكرة ثمنها 80 جنيها، أما الطالب الأجنبي فيدفع تذكرة ثمنها 40 جنيها.

مقابر منحوتة في الأرض تجمع بين 3 حضارات

أشارت إلى أن كتاكومب كوم الشقافة تجمع بين 3 حضارات في مكان واحد، إذ يوجد 3 أنواع من الفنون حيث أن مقابر كوم الشقافة في الإسكندرية هي شكل آخر من أشكال القبور، عبارة عن غرف مبنية تحت الارض، وتتزين المقابر برسومات دينية مزيج من الحضارة المصرية، والرومانية، وإلى الآن جرى اكتشاف 2 كتاكومب فقط في مصر واحدة في الإسكندرية «كوم الشقافة»، وأخرى في القاهرة «سقارة» ومازال التنقيب مستمر فيها.

خليط بين ثلاثة حضارات في بئر تحت الأرض

مقابر كوم الشقافة عبارة عن بئر مدخله يشبه سلم حلزوني من سطح الأرض إلى آخر مستوى في المقابر، والتي تتكون من 3 مستويات كل مستوى به فراغات من غرف وممرات أنشئت على أكمل تنظيم تتزين بالرسومات والتماثيل الممزوجة بين الفن المصري واليوناني والروماني في لوحة واحدة.