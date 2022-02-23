موقع عالمي يكشف عن 5 متاحف مصرية يجب أن يزورها السائح.. «طوف وشوف»

تحت عنوان «خمس متاحف مصرية رائعة لإضافتها إلى قائمة تجاربك السياحية التي ترغب في معايشتها»، نشر موقع Life Guardian تقريرا أبرز خلاله 5 من أشهر المتاحف المصرية، وهي «المتحف المصري في التحرير، المتحف المصري الكبير، متحف التحنيط في الأقصر، متحف الأقصر، ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق في القاهرة».

المتحف المصري في التحرير

وأشار التقرير إلى أنّه على مدار القرن العشرين كان المتحف المصري بالتحرير من أهم المتاحف للزيارة وذلك لأنه يعرض مجموعة هائلة من القطع الأثرية والتي من بينها قناع الملك الذهبي توت عنخ آمون والمقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها داخل مقبرته التي اكتشفها عالم الآثار هوارد كارتر في عام 1922، والتي ستكون أيقونة المتحف المصري الكبير عند افتتاحه.

120 ألف قطعة أثرية في المتحف المصري بالتحرير

وأضاف التقرير أنّ المتحف المصري بالتحرير منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1902، كان يمثل العرض الحصري أمام العالم من القطع الأثرية المصرية القديمة، حيث يزخر المتحف بتنوع هائل من القطع الأثرية، ويحوي أكثر من 120.000 قطعة أثرية.

كما تحدث التقرير عن المتحف المصري الكبير والذي سيعرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون لأول مرة، حيث استعرض التقرير متحف التحنيط الموجود بشارع الكورنيش في الأقصر موضحا أنه على الرغم من أنه يضم مجموعة صغيرة من القطع المعروضة إلا أنه يضم مجموعة مميزة تشمل العديد من الوسائل والأدوات التي تم استخدامها في عملية التحنيط. كما توجد أيضًا بعض الرسوم التوضيحية .

أما المتحف الرابع الذي ذكره التقرير، فهو متحف الأقصر الذي يقع على امتداد نهر النيل بجانب معبد الأقصر، ويعرض المتحف تمثال بالحجم الطبيعي لأمنحتب الثالث، ومحاولة إعادة بناء معبد إخناتون الرائع ومومياوات الفراعنة رمسيس الأول وأحمس الأول.

متحف الفن الإسلامي

كما أشار التقرير إلى متحف الفن الإسلامي، موضحا أنّه يحوي أكبر مجموعة في العالم من التحف والفن الإسلامي من جميع أنحاء العالم الإسلامي، ويعرض المتحف سرج حصان من الحرير والفضة يعود تاريخه إلى الإمبراطورية العثمانية، وطاولة نحاسية من مصر في عهد المماليك، ونسخ فريدة من القرآن الكريم، كما يضم أكثر من 100000 قطعة أثرية من الخشب والنسيج والمعدن والسيراميك.