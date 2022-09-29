«الصناعات الغذائية»: مصر أرض خصبة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، إن تصريحات الرئيس السيسي بتذليل العقبات ومواجهة التحديات أمام المستثمرين والصناع المصريين، أسعدت جميع العاملين بقطاع المال والأعمال، وتؤكد الرؤية المستنيرة لمدى أهمية الصناعة الوطنية في زيادة الدخل القومي والنمو الاقتصادي الوطني بشكل عام.

خطوات ملموسة في دعم وازدهار الصناعة

وأضاف الدكتور محمد أنور ، في تصريحات صحفية اليوم، أن الصناعة المصرية شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الثمانية الأخيرة بفضل توجه القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية، مؤكدا ان هناك خطوات ملموسة في دعم وازدهار الصناعة.

وقال «أنور» إن الاقتصاد عبارة عن هرم يتكون من 4 أضلاع «الصناعة، الزراعة، الموارد الطبيعية، والضلع الأخير يتمثل في التكنولوجيا»، وهنا تظهر أهمية الصناعة التي تمثل ضلع كامل من أضلاع الاقتصاد ويجب أن تقف الصناعة على أرض صلبة مدعومة بعدد من التشريعات المحفزة والداعمة للصناعة وجاذبة للمستثمرين، بما يضمن توفير الأمان والاستقرار لهم.

هناك دول عظمى اقتصادها قائم على الصناعة

وأضاف «أنور»، أن هناك دول عظمى اقتصادها قائم على الصناعة مثل «اليابان والصين وألمانيا»، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون بالفعل عصب الصناعة الوطنية، ولهذا يجب علي المسئولين سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإزالة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لأن مصر علي أعتاب ثورة صناعية كبرى حقيقية.

أوضح أن الظروف العالمية الحالية وفرت فرصة ذهبية للاستفادة من المحن التي ألمت بالعالم بداية بجائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي الذي ضرب اقتصاديات العديد من الدول الكبري في مقتل، وهو ما جعل من مصر أرضًا خصبة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية، وينقصنا العمل على زيادة جودة المنتج المحلي، واستراتيجية تسويقية جيدة وفعالة لتسويقه خارجيا وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا.

إغراءات للشركات العالمية للاستثمار

دعا «أنور» إلى ضرورة عمل إغراءات للشركات العالمية للاستثمار والدخول في السوق المصرية، والعمل على توطين الصناعة و البدء في منح فرص للشركات العالمية بالدخول السوق المصرية، وتوطين الصناعة في ظل وجود مقومات هائلة من موارد طبيعية، وعوامل بشرية متوفرة بكثرة من أيدي عاملة رخيصة وماهرة.

وأشار إلى أن قطاع المكملات الغذائية من أكبر القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، الذي يستطيع تحقيق مليار دولار صادرات، إذ تم توطين هذه الصناعة وأصبحنا على بداية الطريق العالمي في هذه الصناعة.

أهمية توفير الأمان والاستقرار للمستثمر

شدد على ضرورة تطمين المستثمرين، لأن هناك قاعدة اقتصادية تقول إن «رأس المال جبان»، وهنا تتضح أهمية توفير الأمان والاستقرار للمستثمر، وعلينا أن نفخر بأن كل شبر في مصر به فرصة استثمارية يجب استغلالها.

وعن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي، قال «أنور»، إن من أهم الملفات التي يجب دراستها في المؤتمر «توطين الصناعة و مدخلاتها، وتوطين التكنولوجيا»، وهي من شأنها تطوير الاقتصاد القومي بسرعة كبيرة وهما بالفعل الحصان الأسود الذي سيذهب بالاقتصاد لأبعاد عالمية.