غرفة الصناعات الغذائية: سوق المكملات يحقق طفرات غير مسبوقة

كشف الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، أن سوق المكملات الغذائية يحقق طفرة وإقبالا متزايداً محلياً وعالمياً، خصوصاً في أغذية الرياضيين والحوامل وذوي القدرات الخاصة ومرضي الكبد والأطفال.

وأضاف «أنور»، في بيان، أن قطاع المكملات الغذائية يخدم قطاعاً كبيراً من السكان في أي بلد، وحاليا يجري توطين صناعة المكملات الغذائية في مصر بشكل جيد، وعلى الرغم من الظروف الدولية الأخيرة فإن معدلات تصدير المكملات ترتفع بالرغم من حداثة القطاع بالسوق المصري، لافتًا النظر في الوقت نفسه إلى أن سوق المكملات الغذائية لا يزال بحاجة للعديد من المصنعين وأيضا من الأصناف الجديدة على أن يكون الهدف هو التصدير وليس السوق المحلي فقط.

قطاع المكملات الغذائية وليد في مصر

وأوضح أن قطاع المكملات الغذائية هو قطاع وليد في مصر، حيث بدأ بشكل فعلي مع إنشاء هيئة سلامة الغذاء عام 2018، وقبل هذا التاريخ كان قطاع المكملات الغذائية سوقاً غير منضبط وعشوائيا، بسبب انتشار المكملات الغذائية المهربة التي لم تخضع للجهات الرقابية، قائلا «القطاع واعد ويحقق نقلة نوعية ونموا وصل لـ 1000% خلال الثلاث سنوات الماضية، ويمكن أن نحقق مليار دولار صادرات من المكملات الغذائية خلال خمس سنوات فقط في حال توافر الرغبة والتشريع الكافي لتنظيم الصناعة».

ضرورة توحيد التشريعات والقوانين المنظمة

وأشار إلى أنه لتحقيق زيادة الصادرات يجب أولا توحيد التشريعات والقوانين المنظمة لصناعة المكملات الغذائية، وأيضاً توحيد الجهات الرقابية، خصوصاً ما يتعلق بالجمارك وترخيص المنتجات، والتي يحدث فيها تضارب بينها وبين صناعة الدواء، وأيضاً ما يتعلق باستيراد الخامات والتي تظل بالمواني لمدد تصل لثلاثة أشهر، ويجب تقليص هذه المدد لثلاثة أيام أو أسبوع علي الأكثر، وهو يرفع التكلفة ويؤثر على جودة المكملات.