الكركديه محصول الخير في كفر الشيخ.. المحافظة تزرع 30% من إنتاج مصر

يعتبر الكركديه من المشروبات المهمة لدى أغلب سكان مصر، ولكن في كفر الشيخ له جانب اقتصادي كبير، إذ يعود بالخير على المزارعين في المدن والقرى، ووصل سعره في الموسم الحالي إلى 70 جنيها للكيلو جرام.

وقال الدكتور حاتم أبوعالية، أستاذ التنمية الريفية بمحطة بحوث سخا الزراعية في كفر الشيخ، إن زراعة الكركديه من المحاصيل المهمة في المحافظة التي تنتج نحو 30% من إجمالي إنتاج مصر، وله عوائد مالية ممتازة على المزارعين.

وأضاف «أبوعالية»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك أنواع للكركدية منها الأسواني، والسوداني، واللوزة، ويتميز الأخير بارتفاع سعره، إذ يصل سعر الطن 70 ألف جنيه، بينما يسجل سعر طن الكركديه الأسواني نحو 40 ألف جنيه، ويسجل سعر طن الكركديه السوداني 50 ألف جنيه، وتمتاز محافظتي كفر الشيخ، والبحيرة بزراعة الأنواع الثلاثة بإنتاجية كبيرة من المحصول، الذي يزرع في شهر إبريل.

بعض من فوائد الكركديه

ويقول محمد فتحي أحد المزارعين بمحافظة كفر الشيخ، إن المزارعين يطلقون على محصول الكركديه اسم «الفنكوش»، لأنه يستخدم بأكثر من طريقة، سواء «ساقع أم ساخن»، ويضاف علي بعض الحلويات.

طريقة تخزين الكركديه

ويشاركه في الرأي مصطفى أحمد، مزارع من كفر الشيخ، إذ يقول «إننا نحصد محصول الكركديه مع بداية شهر أكتوبر، ثم يجري تجفيفه جيدًا في الشمس لمدة 5 أيام، ثم نضعه داخل أجولة، ويجري تخزينه في مخازن بعيدًا عن الرطوبة بغرض البيع أو المشروبات المستخلصة منه».