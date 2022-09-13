أستاذ بـ«زراعة كفر الشيخ»: نجحنا في إنتاج طماطم تتحمل الملوحة وتقاوم التلف

قالت الدكتورة عزيزة أبو ليلة أستاذ الوراثة والتكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن علم التكنولوجيا الحيوية للنباتات له دور مهم ومحوري في تعظيم إنتاج سلالات من الطماطم تتحمل الملوحة، وتناسب الزراعة في الأراضي الملحية والأراضي المستصلحة حديثًا، كما يمكن استخدامها في إنتاج طماطم تعيش لفترة أطول دون التعرض للتلف.

دور الهندسة الوراثية

وأضافت الدكتورة عزيزة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهندسة الوراثية هي إحدى وسائل التكنولوجيا الحيوية وتعمل على نقل جينات من نباتات تتحمل الملوحة إلى أخرى بهدف إنتاج أصناف جديدة.

أوضحت أنه يجري إنتاج أصناف جديدة من الطماطم يمكن زراعتها في الأراضي الملحية والمستصلحة حديثاً، وهو أمر ليس بالهين مما يؤدي إلي زيادة الإنتاج المناسب للتصدير وبالتالي زيادة الدخل القومي.

تحسين وراثي باستخدام زراعة الأنسجة النباتية

وأوضحت «عزيزة»، أنها ضمن فريق بحثي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، يعمل حالياً على تحسين وراثي باستخدام زراعة الأنسجة النباتية وهي طريقة أخرى للتكنولوجيا الحيوية ويجري تطبيقها في معامل متخصصة لإنتاج نوع من الطماطم يتحمل الملوحة واستخدامه كشتلات، أو إنتاج أصناف ذات صفات جيدة لدعم أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر.