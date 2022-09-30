«عبدالرحمن» الطالب المجتهد رياضيا وعلميا.. لم يدخل مسابقة إلا نجح فيها

يطلق عليه البعض الطالب المعجزة، بينما يعتبره البعض الطالب المحظوظ، فـ«عبدالرحمن أمير البقري» الذي التحق هذا العام بالصف الثاني الإعدادي لم يدخل مسابقة رياضية كانت أو علمية أو ثقافية إلا وحقق فيها مركزًا متقدما وخرج منها فائزًا.

وكانت آخر تلك المسابقات قبوله في منحة «أشبال مصر الرقمية» وحصوله على المركز الخامس في مسابقة الملتقى الفكرى التي تقام للطلاب والطالبات المتفوقين والموهوبين فى المراحل الدراسية «الابتدائية والإعدادية والثانوي».

البداية كانت بتحدى القراءة

بداية اكتشاف موهبة «عبدالرحمن» وقدرته على التفوق في المسابقات كانت منذ بداية الصف الثالث الثانوي بحسب والده «أمير البقري»، حيث التحق فى بمسابقة تحدي القراءة العربية عام 2018 وحصل وقتها على المركز السابع على مستوى المحافظة، كما شارك بعدها في الكثير من المسابقات مثل مسابقة «نجوم المكتبة»، ومسابقة «اقرأ فى البيت»وحقق فيها مراكز متقدمة، وقال «أمير»: «عام 2021 أحرز ابني مصطفى لقب الطالب المثالي على مستوى المدرسة، وفي عام 2021 /2022 حقق المركز الأول على إدارة جنوب السويس التعليمية كلها في مسابقة الملتقى الفكري التي تنظمها وزارة التربية والتعليم».

ولم يكتف «عبدالرحمن» بحسب والده بتحقيق المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الملتقى الفكري، بل وتمكن خلال نفس العام من تحقيق المركز الخامس على الجمهورية في الملتقى الفكري بالمعسكر المقام في مدينة رأس البر لمدة 3 أيام للتصفية بين الطلاب على مستوى الجمهورية.

تفوق «عبدالرحمن» العلمي والثقافي كان موازيا لتفوقه الرياضي بحسب والده، فقد حصل على المركز الثامن فى رياضة «الأكواثلون» لعام 2021/2022، إلى جانب تفوقه في رياضة كرة القدم.

وقال والده لـ«الوطن»: «مسابقة الملتقى الفكري تحتاج إلى التفوق العلمي والألمام بالمعلومات العامة والأحداث الجارية وأهم المشروعات القومية، وهو ما نجح فيه عبد الرحمن، لكنه كان حريص على التفوق الرياضي أيضا».

ومؤخرا تكللت جهود «عبدالرحمن» بالنجاح حيث تم قبوله ضمن الحاصلين على منحة أشبال مصر الرقمية، وهى مسابقة تحتاج إلى التفوق العلمي فى الرياضة والعلوم واللغة الإنجليزية، وقال والده: «استطاع عبد الرحمن اجتياز كل مراحل الاختبارات بتفوق وقد تضمنت الاختبار العملي بجامعة السويس»، بينما أضاف «عبد الرحمن» أن كل مسابقة علمية أو رياضية يخوضها يكون هدفه أن يحقق نجاح للبلد ولأسرته، مشيرا إلى أن السبب في تفوقه هوعائلته التى تساعده على تنظيم وقته بين المسابقات العلمية وممارسة الرياضة والمذاكرة.