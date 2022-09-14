رئيس اتصالات النواب: «أشبال مصر الرقمية» خطوة في طريق الجمهورية الجديدة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية دور القيادة السياسية في دعم وتشجيع الطلاب في برنامج أشبال مصر الرقمية، والذى يتماشى مع اتجاه الدولة الرقمية والجمهورية الجديدة.

تدريب الأطفال على تكنولوجيا المعلومات

وقال النائب أحمد بدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة الاتصالات نجحت في التسويق لعدد من البرامج المتطورة ومن بينها برنامج أشبال مصر الرقمية، لدعم الأطفال والشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن هذه البرامج ساهمت فى تطوير الأطفال وبالأخص من عمر 12 عاما وحتى سن 17 عاما ،الأمر الذى يساهم فى التحاق هؤلاء الطلاب بالكليات المتخصصة فى علوم الذكاء الاصطناعي.

وأشارالنائب أحمد بدوي إلى أن اللجنة ستكون بصدد مناقشة هذة البرامج مع بداية دور الانعقاد الثالث المزمع انطلاقه فى أكتوبر المقبل ،وذلك من خلال دعوة المسئولين عن هذة المبادرات بوزارة الاتصالات لاستيضاح كافة الأمور .

مواجهة جرائم الإنترنت

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن اللجنة ستظل فى متابعة مستمرة لملف الانتهاكات التى تحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن قانون تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا «بجرائم الانترنت»، يعالج مثل هذه الأمور من خلال رصد الأجهزة المعنية لمثل هذه الحالات، فإذا كان التجاوز صارخا يعاقب عليها القانون، وفقا للمادتين 25 و26 من القانون، ويتضمن الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة محتويات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.