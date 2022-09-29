السيسي لـ رئيس وزراء باكستان: مصر تتضامن مع بلادكم في ظل خسائر الفيضانات

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى، اليوم، اتصالا هاتفيا مع شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن خالص التعازي إلى حكومة وشعب باكستان في ضحايا الفيضانات التي أصابتها مؤخرا، مؤكدا تضامن مصر حكومة وشعبا مع باكستان في ظل الظروف الصعبة والخسائر التي خلفتها تلك الفيضانات، وتخصيص مصر مساعدات إنسانية إلى باكستان للمساهمة في جهود تخفيف آثار تلك الأزمة التي يواجهها الشعب الباكستاني.

السيسي يشيد بالعلاقات بين مصر وباكستان

كما أشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدا التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ أعرب شهباز شريف عن شكره لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي والشعب المصري، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان، خاصة في مجال قضية تغير المناخ في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ لشرم الشيخ COP 27.

رئيس وزراء باكستان يشكر السيسي ويشيد بالتجربة المصرية الملهمة

كما أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالتجربة المصرية الملهمة في مختلف المجالات التنموية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن تحركاتها الحكيمة والمتزنة في محيطها الإقليمي كمحور للسياسة الرشيدة في المنطقة.