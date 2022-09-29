أولويات أولى جلسات الانعقاد الثالث للبرلمان.. انتخاب اللجان وتشكيل هيئات مكاتب «العامة والقيم»

قرارات «العامة» بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء.. وتعقد اجتماعاً دورياً كل شهر

تشهد الجلسات الأولى من عمر دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب ثلاثة إجراءات تنظيمية مهمة لتشكيل هيئات مكاتب اللجان البرلمانية ولجنة القيم واللجنة العامة، حيث شهدت الساعات التى تسبق انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ترتيب أولويات العمل فى دور الانعقاد الثالث وإعداد جدول الجلسات البرلمانية.

وتشهد الجلسة الافتتاحية، السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى بداياتها تلاوة المذيع الداخلى بالقاعة الرئيسية قرار رئيس جمهورية مصر العربية لانعقاد المجلس، وكذلك تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية فضّ دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى، ثم تلاوة الاعتذارات حال تغيُّب بعض الأعضاء عن حضور الجلسة العامة.

وتبدأ بعدها إجراءات تشكيل اللجان البرلمانية، وعددها ٢٥ لجنة برلمانية، ويدعو رئيس المجلس الأعضاء لإبداء رغباتهم فى عضوية اللجان، خلال مهلة يحددها رئيس المجلس، لتشكيل هيئات المكاتب النوعية، وذلك بعد عرض قوائم عضوية اللجان على الجلسة وإقرارها من المجلس.

ووفقاً لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتولى مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس والوكيلين، التنسيق بين هذه الطلبات. ويعقب ذلك إعلان مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، كما يُخول للأعضاء حق التنقل بين اللجان واختيار الرغبات.

ويُستثنى من هذه الانتخابات، بموجب قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كل من رئيس مجلس النواب والوكيلين، حيث يتم انتخابهم فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة.

وينتظر المجلس تشكيل اللجنة العامة مع بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، ويرأسها رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، وكذلك ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويجوز دعوة الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة.

ووفقاً لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تعقد اللجنة العامة اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وتختص اللجنة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علماً بها.

وكذلك دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ويجوز للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أياً من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.

لجنة القيم يرأسها رئيس «تشريعية النواب» و14 عضواً نصفهم من غير المنتمين لحزب الأكثرية

كما ينتظر المجلس تشكيل لجنة القيم، ويعلن التشكيل من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 عضواً، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها.