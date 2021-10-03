انتخاب اللجان النوعية وتعديلات على قانون التصالح.. أجندة «النواب» اليوم

يستعد مجلس النواب لاستكمال جلساته اليوم الأحد 3 اكتوبر 2021، الذي بدأت فعالياته امس السبت، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكان قد ناقش العديد من المشاريع التي قدمها النواب.

اجندة مجلس النواب اليوم

وتعقد 3 جلسات برلمانية مقسمة على مدار اليوم التشريعي، تبدأ بإعلان رئيس المجلس إجراء انتخابات اللجان النوعية، ثم يتبعها جلسة إعلان القوائم النهائية للجان النوعية تمهيدا لإجراء الانتخابات، وبعدها جلسة إعلان النتائج النهائية لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب.

تعديلات متوقعة على قانون التصالح

بعد انتخابات اللجان النوعية، سوف يتطرق المجلس إلى مناقشة ما يستجد من تصريحات أو فيديوهات، كما شهد المجلس حالة من الحراك الشديد، في جلساته البرلمانية السبت، وصرح أمين الإدارة المحلية بأن هناك تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء.

وكانت قد بدأت فعاليات الجلسة الأولى لمجلس النواب امس السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي حرص على دخول القاعة مبكرا، بدأت الجلسة بتلاوة قرارالرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وفض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب من الفصل التشريعى الثانى اعتبارا من يوم الأربعاء 18 من ذى الحجة 1442 الموافق 28 من يوليو 2021.