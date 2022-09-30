عضو «مطوري القاهرة الجديدة»: طفرة في قطاع العقارات العام المقبل

قال المهندس محمد عبدالرحمن عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إن العقار المصري مخزن للقيمة دائمًا وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومحركًا لأكثر من 50 صناعة أخرى في مصر.

طفرة كبيرة خلال العام المقبل

وأشار «عبدالرحمن» إلى أن انتعاش القطاع العقاري المصري يعني انتعاشة جميع أو غالبية القطاعات الاقتصادية الأخرى، متوقعًا أن يشهد القطاع طفرة كبيرة خلال العام المقبل في المشروعات.

القطاع العقاري ما زال محافظًا على أمانه

وأكد عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه رغم الأزمات العالمية فإن القطاع العقاري ما زال محافظاً على أمانه ووجوده في السوق بشكل جيد، حيث إنه أفضل وعاء ادخاري آمن.

العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة يقودان معدلات الطلب

ولفت إلى القاهرة الجديدة وخاصة التجمع ومنطقة بيت الوطن تشهد اقبالًا كبيرًا، في عمليات الشراء، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة يقودان معدلات الطلب على شراء العقارات حاليًا.

القطاع العقاري في مصر من أفضل القطاعات

وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر من أفضل القطاعات للاستثمار في العالم، خاصة أن به العديد من التحركات السعرية ودائمًا ما يكون البائع فائزًا من خلال البيع، موضحًا أن مصر لديها الكثير من أشكال العقارات والوحدات والأنواع، وهو ما يعطي المستثمر الأجنبي الكثير من الاختيارات أمامه ليفاضل بينها.

القوة الشرائية الحالية في الوقت الحالي جيدة جدًا ‏

وأضاف أن القوة الشرائية الحالية في الوقت الحالي جيدة جدًا، خاصة أن العملاء الآن أصبحوا مدركين لأفضل شكل للاستثمارات في الوقت الحالي، وأن العقار أفضل استثمار حاليًا.