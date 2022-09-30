دا سيلفا يتقدم على بولسونارو قبل 3 أيام من انتخابات الرئاسة في البرازيل

تقدم الرئيس البرازيلي الأسبق، المرشح اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتقدم على الرئيس الحالي، اليميني، جايير بولسونارو في آخر استطلاع للراى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتقدم دا سيلفا على بولسونارو بـ14 نقطة قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية، المقررة في 2 أكتوبر المقبل.

وأمس الأول الأربعاء، انتقد بولسونارو في مسيرة دراجات نارية حاشدة بمدينة «سانتوس» الساحلية، دا سيلفا.

استطلاع: ناخبو «ساو باولو» سيصوتون لـ«دا سيلفا» بنسبة 42%

ووصف بولسونارو، رئيس البلاد الأسبق، بأكبر لص في تاريخ البرازيل، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الروسية.

وفي 8 سبتمبر الجاري، اتهم بولسونارو، في خطاب أمام الآلاف من أنصاره في «برازيليا» بمناسبة مرور 200 عام على الاستقلال، استطلاعات الرأي بالكذب، بعد أن أظهرت أنه سيهزم أمام لولا دا سيلفا، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانسص 24» الإخبارية الفرنسية.

وأشار استطلاع، إلى أن الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا «حزب العمال»، حافظ على صدارة نوايا التصويت لدى ناخبي «ساو باولو»، بنسبة 42%، مقابل 35% للرئيس الحالي جايير بولسونارو.

دا سيلفا: العالم سيكون مكانا أفضل بدون أشخاص مثل بولسونارو وترامب

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، قال لولا دا سيلفا، إن بولسونارو أسوأ بعض الشيء من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه أكثر فظاظة وأقل تحضرا ونسخة سيئة من رئيس الإدارة الأمريكية السابقة.

وقال الرئيس البرازيلي الأسبق، للصحفيين في مدينة «ريو دي جانيرو»، إن العالم سيكون مكانا أفضل بدون أشخاص مثل بولسونارو وترامب، وفقا لما ذكرته «بوابة إفريقيا» الإخبارية.