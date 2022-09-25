فنزويلا تعلن عودة العلاقات العسكرية مع كولومبيا.. ورئيس البرازيل يهاجم دا سيلفا

شهدت فنزويلا والبرازيل، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، إعلان «كاراكاس»، عودة العلاقات العسكرية مع كولومبيا، فيما قال الرئيس البرازيلي، في جولة انتخابية، إنه لم يرتكب أي أخطاء أثناء تفشي فيروس «كورونا» في بلاده.

وأعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية، أمس السبت، أنها أعادت إقامة علاقات عسكرية مع كولومبيا.وقالت وسائل إعلام فنزويلية، إن وزير الدفاع الفنزويلى فلاديمير بادرينو، التقى بوزير الدفاع الكولومبي، إيفان فيلاسكيز جوميز، في «سان أنطونيو ديل تاتشيرا»، بهدف بدء العلاقات العسكرية الثنائية.

وزير الدفاع الفنزويلي: المفاوضات تهدف إلى استعادة الثقة

وأشارت وزارة الدفاع الفنزويلية، إلى أن الوزيرين، عقدا اجتماعا لإقامة علاقات ثنائية بشأن المسائل العسكرية، وتعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين، فيما قال بادرينو في مدونته إن المفاوضات تهدف إلى استعادة الثقة والسلام على الحدود.

وفي أواخر أغسطس الماضي، أعادت كل من فنزويلا وكولومبيا العلاقات الدبلوماسية بعد انقطاع دام 3 سنوات.

وفي البرازيل، وصف رئيس البلاد، جايير بولسونارو، خصمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لويس إناسيو لولا دا سيلفا، باللص.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية في 2 أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال بولسونارو، خلال حملة انتخابية، أمس السبت، في مدينة «كامبيناس» بولاية ساو باولو، خلال حديثه إلى حشد من البرازيليين، إن دا سيلفا، لص.

بولسونارو: لم أرتكب أي أخطاء أثناء تفشي «كورونا» في البرازيل

وأشار بولسونارو، إلى إنه لم يرتكب أي أخطاء أثناء تفشي «كورونا» في البرازيل. وأشارت قناة «جلوبو» البرازيلية، إن البلاد سجلت أكثر من 685 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس

وخالف بولسونارو، الإرشادات التي أوصى بها الخبراء والهيئات الدولية حول «كورونا»، كما نشر أخبار كاذبة عن اللقاحات، وانتقد الرئيس البرازيلي الإجراءات التقييدية المعتمدة لاحتواء انتشار الفيروس.