عميد معهد القلب: أضرار كبيرة للشد العصبي والتدخين على الصحة

قال الدكتور محمد عبدالهادي عميد معهد القلب القومي إن معهد القلب يشمل أنشطة وقائية للوقاية من أمراض القلب، مشددًا على أن الوقاية خير من العلاج، مشيرًا إلى أن هناك عيادات متخصصة لعلاج ضغط الدم المرتفع وعيادات علاج الكوليسترول المرتفع وعيادات علاج سكر الدم وعيادات مكافحة التدخين، لافتًا إلى أنهم يطلقون على الضغط المرتفع والكوليسترول والسكر والتدخين اسم «أبواب الشر»، مستعينًا بالمثل الشعبي الذي يقول «الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح».

وأوضح «عبدالهادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن هذه هي أهم أسباب ضرر القلب مع الشد العصبي ورتم الحياة السريع وتناول الوجبات السريعة، مشددًا على أن وقاية القلوب أفضل من علاجها.

المعهد عالج مليوني مواطن في النصف الأول من 2022

وكشف عميد معهد القلب أن المعهد استقبل وعالج أكثر من 2 مليون مواطن بنهاية 2021 لافتًا إلى أن لديه احصائيات شهرية وسنوية ونصف سنوية لافتًا إلى أن خلال النصف الأول من عام 2022 استقبل معهد القلب 1.24 مليون مواطن مصري، منهم 149 ألف حالة وصلت للاستقبال بأزمات قلب حادة، واستقبلت العنايات المركزة والمتوسطة 20 ألف مريض خلال 6 شهور و500 ألف مريض يترددوا على العيادات الخارجية كمرضى أمراض قلب مزمنة بالاضافة لاجراء 1336 عملية قلب مفتوح و8830 قسطرة قلبية.

وأشار أن أزمات القلب الحادة والجلطات واعتلال كهربة القلب تسبب الوفيات، مشددًا على أن هذه أمراض تنهي الحياة، وأن أزمات القلب الحادة السبب الأول في الوفيات على مستوى العالم، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالوقاية من أمراض القلب لافتًا لوجود عيادة للفحص الشامل بمعهد القلب.