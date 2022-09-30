تامر حسني يزور مستشفى الناس في يوم القلب العالمي «فيديو»

حرص الفنان تامر حسني في يوم القلب العالمي على زيارة مستشفى الناس، ونشر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو له أثناء زيارته المستشفى.

زيارة في يوم القلب العالمي

وعلق تامر حسني قائلًا: «النهارده في يوم القلب العالمي زرت مستشفى الناس بشكل مفاجئ في احتفالهم، وحاولت أحتفل بطريقتي، وأهزر معاهم في سماعات المستشفى، بس عرفوا صوتي على طول قبل ما أدخل».

تامر حسني يصف ما رآه

وأضاف تامر حسني قائلًا: «المهم إن اللي شوفته هناك يخليني فعلًا أدعيلهم وأطلب منكم تدعولهم، واللي يقدر يقدملهم أي شيء من الدعم ياريت ميتأخرش، بشكرهم على المجهود العظيم اللي عاملينه للأطفال ولكل الناس، حقيقي أنا شوفت مستشفى من أعظم ومستشفيات العالم وفخور إن مصر فيها المستشفى ده».

واختتم: «شوفت رحمة كبيرة من كل الدكاتره على الأطفال، رحمة الأب والأم من كل العاملين في المستشفى بكل طفل وكل إنسان بيتعالج هناك بالمجان، كل التحية لدكاترتنا الأبطال اللي واهبين حياتهم لأطفالنا وأهالينا ربنا يشفي كل مريض آمين يارب».