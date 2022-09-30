بدء موسم حصاد الجمبري في مزارع قناة السويس.. يبدأ من 42 طنا

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء موسم حصاد الجمبري في مزارع العبرة التابعة لشركة قناة السويس الاستزراع السمكي المائي بكميات بلغت 42 طن جمبري، منذ بداية الشهر الجاري وحتى الآن، متوقعًا وصول إجمالي كميات الحصاد بعد انتهاء الموسم نهاية العام الجاري إلى 160 طن جمبري.

وتفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، تابع فيها سير العمل والاطمئنان على معدلات التطوير، وانتهت الشركة من تطوير 120 حوضًا على مساحة 240 فدانًا.

وقال الفريق أسامة ربيع، إنّه يجرى العمل حالياً على تطوير 272 حوضًا أخرى على مساحة 560 فدانًا، بنسبة إنجاز بلغت 80%، ومن المقرر انتهاء أعمال التطوير بالكامل بحلول شهر فبراير المقبل.

حصاد السهلية في بداية أكتوبر والدنيا في ديسمبر

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أنّ شركة قناة السويس للاستزراع السمكي ستبدأ حصاد موسم سمكة الشعبية مطلع شهر أكتوبر من العام الجاري، بكمية حصاد متوقعة قدرها 5 أطنان.

و من المقرر أن تبدأ الشركة حصاد أحواض البلطي والعائلة البورية بداية شهر نوفمبر من العام الجاري بإجمالي كميات متوقعة 130 طنًا، على أن يعقبه بدء حصاد أحواض الدنيس بداية شهر ديسمبر بإجمالي كميات متوقعة 800 طن.

سد الفجوة الغذائية من الأسماك

وقال الفريق ربيع إنّ هيئة قناة السويس، تعمل على تعظيم الاستفادة من المزارع السمكية وزيادة كميات الإنتاج المستزرعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني من الأسماك داخل مصر، وتلبية احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين من الأسماك عالية الجودة ومنخفضة التكلفة.