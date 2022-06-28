نقيب الزراعيين: مصر الأولى إفريقيا والرابعة عالميا في الاستزراع السمكي

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مصر تُعد الدولة الأولى على مستوى القارة الإفريقية في الاستزراع السمكي، والرابعة عالميًا، الأمر الذي يجعلنا على وشك الاكتفاء الذاتي من الأسماك حاليًا، موضحًا في الوقت ذاته أنه يتم العمل على تصدير الأسماك الفاخرة للخارج، بعد أن كانت مصر في عام 2014 إنتاجها من الأسماك 800 ألف طن ويتم استيراد نحو 400 ألف طن، مشيدًا في الوقت ذاته بمشروعات تطوير الري من خلال الترع الرئيسية، إذ يتم العمل على تطوير 7 آلاف كيلو متر من الترع.

يتم العمل على تطوير 7 آلاف كيلو متر من الترع

وأضاف «خليفة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم الانتهاء من إنجاز 2000 كيلو متر من تبطين الترع، واصفًا إياه بالمشروع الكبير الذي يدخل جزء منه ضمن مشروعات «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ كان من المهم للغاية العمل على تطوير الري الحقلي للمزارعين، مشددًا على ضرورة البحث عن السبب الرئيسي وراء عزوف المزارعين عن الحصول على قروض دون فوائد من خلال الاستماع لمشاكلهم.

الدولة عملت على مشروع مستقبل مصر

وأوضح نقيب الزراعيين أن الدولة عملت على مشروع مستقبل مصر، إلى جانب عدد من المشاريع لتطوير الأراضي الزراعية وتحسينها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يبذل جهودًا عديدة من أجل توفير الأمن الغذائي للمواطنين، من خلال فتح الملف الغذائي ونقصه في مصر، بعد وجود أزمات واضحة في رغيف الخبز سواء من صغر حجمه أو من نقصه أو عدم تواجده في الأسواق، وتم القضاء على كل هذه المشكلات بفضل توجيهات سيادته مع المسؤولين، فضلًا عن توعية صغار الفلاحين.