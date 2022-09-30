دير الأنبا توماس بسوهاج يحذر من شخص يجمع تبرعات باسمه: ينتحل صفة راهب

حذر الأنبا ساويرس، أسقف سوهاج ورئيس دير القديس الأنبا توماس السائح بسوهاج الخطاطبة، في بيان رسمي، من شخص مجهول ينتحل اسم وصفة الراهب «يوحنا التوماسي»، حيث يتواصل مع الناس ويطلب منهم تبرعات مالية بادعاء أنها لصالح تعمير إحدى المزارع وادعاءات أخرى.

وأكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم، أن هذا الشخص ليست له أي علاقة بالدير، وأن الكنيسة ستتخذ إجراءات الرسمية ضده لوقف ما يقوم به من احتيال.

البابا يحذر من التبرع لأشخاص غير معتمدين

ويذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تحذر فيها الكنيسة، من استخدام البعض اسمها، للاحتيال على المسيحيين بدعوى جمع التبرعات، حذرت إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، من بعض المحتالين الذين يجمعون تبرعات باسم الإيبارشية.

وقد حذر البابا تواضروس من قبل من التعامل أو التبرع لأشخاص غير معتمدين من الكنيسة أو من خلال الحسابات البنكية التي تخصصها الكنيسة في ذلك الشأن.