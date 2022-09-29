البابا تواضروس يكرم 16 أسقفا ومطرانا في الذكرى الـ60 لتأسيس «أسقفية الخدمة الاجتماعية»

كرم تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عددا من المطارنة والأساقفة، خلال احتفالية مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات الاجتماعية.

أسماء الأساقفة والمطارنة المكرمين

والأساقفة والمطارنة الذين جرى تكريمهم هم كل من:

- الأنبا صموئيل، ويتسلم الجائزة عنه الدكتور كمال موريس.

- الأنبا اثناسيوس، ويتسلم الجائزة عنه المهندس رفيق.

- الأنبا باخوميس، مطران البحيرة ومطروح، ويتسلم الجائزة عنه أحد آباء كهنة البحيرة.

- الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجيلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي.

- الانبا موسى، أسقف عام الشباب، ويتسلم الجائزة عنه الأنبا رافئيل.

- الأنبا دانيال، أسقف المعادي.

- الأنبا يوسف، أسقف جنوب أمريكا، ويتسلم الجائزة عنه سوزان هيدي.

- الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط.

- الأنبا دميان، أسقف شمال المنيا.

- الأنبا مكسيموس، أسقف عام مدينة السلام.

- الأنبا ديفيد، أسقف نيويورك.

- الأنبا انجليوس، أسقف لندن.

- الأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة.

- الأنبا أرساني، أسقف هولندا.

- الأنبا ابراهام، أسقف عام لوس أنجلوس.

- الأنبا ميخائيل، أسقف عام كنائس حدائق القبة.

60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات الاجتماعية

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحتفل اليوم بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات الاجتماعية.

ويحضر الاحتفالية البابا تواضروس الثاني، الذي ترأس قداس الاحتفال اليوم، ورافقه الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة، والأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، إلى جانب حضور عدد من كهنة الكنيسة والمطارنة والأساقفة.

يذكر أن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية في الكنيسة الأرثوذكسية تأسست في عام 1962 وبداية من هذا التاريخ، أصبحت بمثابة الذراع التنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبدأت احتفالية الكنيسة بهذه الذكرى صباح اليوم الخميس.