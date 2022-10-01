توجيهات مدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب في أول أيام الدراسة

أعلنت مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية تعليمات هامة لطلاب الصف الأول الثانوي في أول أيام العام الدراسي الجديد 2022/2023، مؤكدة أنه سيتم عقد معسكرا تعليميا وثقافيا لطلاب سنة أولى الجدد لمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية في مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدرسة عمار، والتي تتم على مدار الساعة.

بدء الدراسة بمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية 9 أكتوبر

وقالت مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنه سيتم تسليم الطلاب الزي المدرسي الجديد أثناء المعسكر، بالإضافة إلى شرح نظام التعليم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومناهج التعليم بنظام الجدارات ومواد التخصص في قسم إنشائي وقسم فنادق بالمدرسةـ فضلاً عن مجموعة متنوعة من المحاضرات الثقافية للحديث عن أهم «إنجازات الدولة المصرية - رؤية مصر 2030 - ظاهرة تغير المناخ»، وذلك لزيادة الوعي والمعرفة لدى الطلاب وبث روح الانتماء والثقة في النفس ومستقبل مصر الواعد.

معسكر للطلاب لممارسة الأنشطة والمسابقات

وأشارت أنه سيقوم الطلاب بممارسة ببعض الأنشطة والمسابقات الثقافية والرياضية أثناء فترة المعسكر، مشددة على ضرورة التزام جميع الطلاب بالحضور يوميا في تمام الساعة 8 صباحا أثناء فترة المعسكر لحين بدء الدراسة الفعلية بمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية من يوم الأحد 9 أكتوبر، على أن تكون مواعيد الدراسة بالمدرسة من 7:30 صباحا حتى 3:30 مساءً.

وأوضحت المدرسة عدة ضوابط للطلبة خلال العام الجديد، وهي:

- الحضور للمعسكر بداية من الساعة 8:15 إلى 8:45 صباحاً ولا يسمح بدخول أي طالب قبل أو بعد هذا الموعد إطلاقاً، والانصراف الساعة 1:30 ظهراً.

- المعسكر خاص بالطلاب فقط وغير مسموح بدخول أولياء الأمور، أو الانتظار أمام المدرسة.

- الحفاظ على المظهر العام والنظافة الشخصية.

- قص الأظافر، وقص الشعر على درجة 2 بالنسبة للبنين، وعدم استخدام أي أدوات تجميل بالنسبة للبنات.

- الحفاظ على نظافة المكان بكل ما فيه والجلوس بالمكان المخصص.

- الإصغاء الجيد للمتحدث وعدم مقاطعته، والمناقشة بشكل فعال ومهذب.

- عدم ارتداء القبعات أو الحلي والإكسسورات «سلاسل، خواتم، حظاظات».

- اتباع السلوكيات والآداب في التعامل مع الزملاء والمعلمين.

- اتباع تعليمات قائد المجموعة أو تعليمات المعسكر بشكل عام.

- التمثيل الجيد للمدرسة داخلها وخارجها وعدم إصدار أي فعل يسيء للمدرسة لأن ذلك يترتب عليه تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطالب بشكل فوري.

- اصطحاب كشكول بسيط وقلم جاف لتدوين أي معلومات أو للمشاركة في الأنشطة المختلفة.

- اصطحاب حقيبة لوضع المتعلقات الشخصية بها.