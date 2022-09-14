آخر فرصة للتقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية المرحلة الثانية.. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأربعاء آخر فرصة للتقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية المرحلة الثانية، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، والذي بدأ يوم 4 سبتمبر الماضي علي موقع وزارة التعليم.

رابط التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية المرحلة الثانية

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية المرحلة الثانية على الموقع الرسمي للوزارة على هذا الرابط، للذين تقدموا في المرحلة الأولى ولم يحالفهم الحظ للقبول، ولطلاب المرحلة الإعدادية العام السابق والأزهر والمدارس الدولية والوافدين الأجانب والعائدين المصريين.

وأضافت الوزارة، أنه تم تخصيص مكتب بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لمساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، خلال جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية المرحلة الثانية

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية .. 200 درجة.

- مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية .. 220 درجة.

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.. 230 درجة.

- مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية .. 190 درجة.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.. 240 درجة.

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.. 190 درجة.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.. 190 درجة.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية..220 درجة.

- مدرسة غبور(1) للتكنولوجيا التطبيقية .. 220 درجة.

- مدرسة غبور(2) للتكنولوجيا التطبيقية.. 220 درجة.

- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية..200 درجة.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة .. 190 درجة.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية ..190 درجة.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية.. 190 درجة.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 220 درجة.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. 220 درجة.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. 220 درجة.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية .. 220 درجة.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية .. 220 درجة.