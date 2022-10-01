إطلاق مراكز طبية متخصصة في مستشفيات جامعة الإسكندرية بـ 300 مليون جنيه 

كشف الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية عن افتتاح مراكز طبية متخصصة بمستشفيات الجامعة خلال الفترة المقبلة لخدمة المواطنين في 4 محافظات «الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ»، بتكلفة تتعدى الـ 300 مليون جنيه.

وأضاف «قنصوة» في تصريحات صحفية اليوم، على هامش انطلاق العام الدراسي بكليات الجامعة، أن جامعة الإسكندرية تملك 11 مستشفى ويجرى العمل في الوقت الراهن على المستشفى رقم 12 حيث أنها في طور الاستكمال.

افتتاح مراكز طبية متخصصة في مستشفيات جامعة الإسكندرية

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، أنه يجرى التوسع في المستشفيات عبر إنشاء مراكز متخصصة في مجالات مختلفة، مشيراً إلى فتح أبوابهم أمام الأهالي في تلك الآونة لكن لم يتم افتتاحها رسمياً خلال الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة الإسكندرية تستقبل يوميا قرابة 5 آلاف حالة ما بين إسعافات أولية، أو تقديم علاجات أو خدمة اليوم الواحد أو إجراء عمليات جراحية ما بين بسيطة إلى دقيقة، وفقاً لأحدث إحصائية أصدرتها الجامعة.

رئيس جامعة الإسكندرية يتلقي طلاب كليات الطب

وكان رئيس الجامعة، التقى اليوم بطلاب المستوى الأول بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما تفقد مكتبة كلية الطب ومعمل التحاليل ومعمل الأسنان بقسم الاستعاضة والعيادات بقسم العلاج التحفظى، كما اطمئن على انتظام الطلاب الوافدين في الدراسة بمجمع الكليات الطبية.