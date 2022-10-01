عمرو مصطفى بعد تصدره تريند مواقع التواصل: طورت شكل الموسيقى في مصر

تصدر المطرب والملحن عمرو مصطفى، محركات البحث في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح أحدث أعماله الغنائية مؤخرا، حيث إنه يعيش حالة من النشاط الفني.

وأعرب عمرو مصطفى في بيان صحفي، عن سعادته برد فعل الجمهور على الأغاني التي طرحها، موضحًا وجهة نظره في اللجوء للتوزيع خارج البلاد، قائلًا: «هناك فرق في الثقافات ولدي طموح في نشء موسيقى مختلفة، كما أن لديهم ثقافة الصوت، حيث يستطيعون اختيار الأصوات بطريقة جيدة وبمعايير محددة، ولكن لدينا في مصر مشكلة في الموسيقى، حيث إن الموسيقى تشبه بعضها، ومعظم الموزعين يستخدمون نفس الآلات الموسيقية فتكون النتيجة أشبه بصوت واحد»، مشيرا إلى أن التوزيع في الخارج به تنوع في الأصوات والموسيقى واستخدام الآلات.

عمرو مصطفى يتحدث عن أنواع المزيكا

وأضاف مصطفى: «هتلاقوني بغني تراب وراب، لأن فيه جيلين حصل فيهم مشكلة بين الأب وأولاده، حصل بينهم فجوة في الموسيقى في مصر، بقى فيه جيل بيسمع مهرجانات والراب وجيل بيسمع الكلاسيك، والكلاسيك محدش بقى بيسمعه كتير، ومبقاش عليه رواج زي الراب والتراب».

وتابع عمرو: «حبيت آخد الشكل الموسيقي اللي هو الكلاسيك وأطوره، والناس ترقص عليه حتى لو بطريقة هادية، أي نوع موسيقى سأقدمه الناس هترقص عليه وهيكون نقلة موسيقية، وده حصل في الأغاني اللي نزلتها الفترة الأخيرة».

أغاني عمرو مصطفى الجديدة

طرح عمرو مصطفى مؤخرًا ثلاث أغنيات، وهي: «إلا أنا، مين هيجاريه، رقصة»، وتفاعل الجمهور مع الأغاني بشكل ملحوظ، من خلال نشر مقاطع فيديو مبهجة، مؤدين بعض الرقصات عليها، ولقى تفاعلا واسعا.