معلومات عن عمرو عوض الله وهاني مصطفي المشاركين في «مصر تستطيع 6»

تضم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، عددًا كبيرًا من العلماء والخبراء من المصريين بالخارج، في مجال الصناعة، إذ تنطلق النسخة تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة، والذي سيشمل عددًا كبيرًا من المحاور، يأتي من أبرزهها صناعة الأدوية والسيارات.

ربط الطيور المهاجرة بالوطن الأم مصر

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنّ الهدف الرئيسي من إطلاق سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، ربط الطيور المهاجرة بالوطن الأم مصر، والاستفادة من خبرات ومعرفة المصريين في الخارج، منوّهةً بجهود علماء وخبراء المصريين في الخارج، الذين شاركوا بالنسخ السابقة لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، في ضخ الاستثمارات في السوق المصرية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن عمرو عوض الله، وهاني مصطفى، المشاركين في «مصر تستطيع 6»، وفقًا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

أبرز المعلومات عن «عوض الله» و«مصطفى» المشاركين فى «مصر تستطيع 6»

1- عمرو عوض الله:

- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زير للذكاء الاصطناعي.

- نائب رئيس علاقات المطورين بـ«جوجل كلاود» من أكتوبر 2019 حتى يوليو 2021.

- متخصص في البنية التحتية للإنترنت.. هندسة الأنظمة.

- حاصل على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات - جامعة القاهرة عام 1992.

- حاصل على ماجيستير هندسة الكمبيوتر - جامعة القاهرة عام 1995.

- حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2007.

- مؤسس والمسؤول التقني في «كلوديرا» منذ عام 2008 حتى 2019.

- متخصص في البنية التحتية للإنترنت هندسة الأنظمة، أنظمة مقياس الإنترنت، تقنية المحاكاة الافتراضية، الأنظمة الموزعة، التحليلات المتقدمة، واستخراج البيانات وتصميم بروتوكول طبقة التطبيقات.

2- هانى مصطفى:

- أحد المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

- أستاذ بجامعة «كيبك» في مونتريال.

- رئيس تحالف الجامعات الكندي للثورة الصناعية الخامسة.