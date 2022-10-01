نجل الصيدلي ولاء زايد: «بابا وقع من البلكونة».. والنيابة تجدد حبس المتهمين

ما زالت واقعة الصيدلي ولاء زايد قيد التحقيقات أمام الجهات المختصة، وجاء مضمون رواية نجل الصيدلي أمام النيابة العامة، أن والده سقط من شرفة الشقة بالطابق الخامس، ما أدى إلى موته، لكن الطفل لم يتمكن من مشاهدة ملابسات الحادث، بحسب ما ذكره بيان النائب العام.

وجاء في بيان النائب العام: «سألت النيابة ابن المتوفى يبلغ من العمر 5 سنوات، فقرر سقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشهد المشادة بين والده وبين المتهمين، كما لم يشهد أيًّا منهم دفعه لإسقاطه من الشرفة»، وبعد أن انتهت النيابة العامة من سماع رواية الطفل قررت تسليم الطفل لجدته لأبيه بناء على توصية خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة.

تجديد حبس المتهمين في حادث الصيدلي ولاء زايد

تحقيقات النيابة العامة لا تزال جارية في واقعة وفاة الصيدلي ولاء زايد، وصدر قرار تجديد حبس زوجته الأولى ووالديها وشقيقيها و3 من أصدقائهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدة تهم نسبتها إليهم النيابة العامة، وهي استعراض القوة والتلويح بالعنف والترويع وتعريض حياته وسلامته للخطر وحجز الصيدلي دون وجه حق وتعذيبه بدنيا، واستمر المتهمون في تعذيبه حتى انتهت تلك الممارسات بسقوطه من شرفة شقته ووفاته.

تفريغ الكاميرات القريبة من مكان سقوط الصيدلي ولاء زايد

بعد أيام من التحقيقات، صرحت النيابة أمس بدفن جثمان الصيدلي ولاء زايد عقب انتهاء أعمال التشريح من مصلحة الطب الشرعي لبيان أسباب وفاته، وانتهت النيابة العامة من تفريغ الكاميرات القريبة من مكان العقار الذي شهد الواقعة وسماع أقوال شهود العيان وشقيقته التي تلقت رسالة الاستغاثة هي وجيرانه الذي قال فيها «عندي بلطجية في البيت عايز حد يقف معايا».

محام يشرح عقوبة المتهمين في حادث وفاة الصيدلي ولاء زايد

كان الخبير القانوني ياسر سيد أحمد قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن عقوبة المتهمين السبعة في حادث وفاة الصيدلي ولاء زايد، هي السجن المؤبد المشدد، لأن النيابة العامة تبين لها أن المتهمين ضالعين في عدة جرائم، بينها البلطجة واستعراض القوة والتعذيب وحجز المجني عليه قبل أن يسقط من شرفة منزله ما أدى إلى وفاته في الحال.