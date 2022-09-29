تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة صيدلي حلوان.. «تهديد وإكراه»

أصدر النائب العام أمرا بحبس 7 متهمين في واقعة وفاة صيدلي حلوان ولاء زايد، في الواقعة التي لاقت اهتماما كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب سقوط الأخير من شرفة منزله خلال الساعات الأخيرة.

لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل اللحظات الأخيرة من تهديد وترويع قبل وفاة صيدلي حلوان ولاء زايد، حسب ما أعلنته النيابة العامة من تفاصيل بشأن الواقعة.

وصول 7 أشخاص إلى المنزل قبل وفاة صيدلي حلوان ولاء زايد

حسب رواية الشهود، ذهب الـ7 أشخاص المتهمين إلى منزل صيدلي حلوان ولاء زايد، وهم: زوجته الأولى ووالدها وشقيقاها مع 3 من أصدقائهما، وكان هدفهم هو ترويع وتخويف الصيدلي وإجباره على تطليق زوجتيه الأولى والثانية رغما عنه، بسبب نشوب خلافات بين كل من المتوفي وزوجته الأولى، وهو ما أدى إلى زواجه بالثانية.

وفي نفس الوقت ذاته، وأثناء الزيارة، أرسل الصيدلي رسالة إلى كل من شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما، بسبب حضور أشخاص إلى منزله من طرف زوجته الأولى، وحكى لهما إجبار هؤلاء له على تطليق زوجتيه.

حارس العقار يصعد إلى الشقة

أسرع كل من شقيقته ووالدته في التفكير حول كيفية إنقاذ «ولاء» ليتواصلوا مع حارس العقار الذي يوجد به المجني عليه، ليصعد على الفور إلى الشقة مصطحبا معه أحد الجيران ليقتربا أكثر من مكان الواقعة ومعرفة ماذا يحدث داخل الشقة، فسمع أصوات من الداخل تشهد على وجود خلافات أسرية بين ولاء وأقارب زوجته، لينصرف الاثنين.

سقوط صيدلي حلوان ولاء زايد من شرفة منزله

ووفقاً لتحريات الشرطة، فإنه في هذه اللحظة، ألقى «ولاء» نفسه من خلال شرفة مسكنه بسبب ما وقع عليه من ضغط نفسي وإكراه تعرض له، بسبب نشوب مشادة بين الطرفين تطورت بعد ذلك إلى تشابك بالأيدي والسيطرة عليه بإحكام، وإجباره على تطليق الزوجة الثانية من خلال اتصال هاتفي.

حبس المتهمين الـ 7 بأمر من النائب العام

وبعد مرور ما يقرب من 48 ساعة من الواقعة، أصدر النائب العام قرارا بحبس المتهمين السبعة، كما جرى ندب مصلحة الطب الشرعي من أجل إجراء الصفة التشريحية على جثمان صيدلي حلوان، بالإضافة إلى بيان سبب الوفاة.