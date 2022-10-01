استشاري تغذية: تناول القهوة يزيد من التركيز.. والإفراط فيها يضر الصحة

مع بداية العام الدراسي الجديد، وتزامنًا مع يوم القهوة العالمي، يعود موسم المذاكرة مع فنجان القهوة لكثير من الطلاب، فمنهم الذين يربطون بين معدل تركيزهم وشربهم لأكثر من فنجان قهوة في اليوم والمذاكرة؛ لذا نوضح في السطور التالية العلاقة بين زيادة تناول القهوة ومعدل التركيز.

طالب: مقدرش أذاكر من غير قهوة

فادي وائل، طالب في الثانوية العامة ويبلغ من العمر 17 عاما، يقول إنه لا يستطيع قضاء وقت المذاكرة دون تناول القهوة؛ إذ أنها تساعده على التركيز: «أنا متعود أشرب قهوة من صغري، ولازم قبل ما أذاكر أشرب كوباية قهوة».

بينما تقول سارة إبراهيم، طالبة جامعة تبلغ من العمر 22 عاما، إنها تحافظ على شرب القهوة قبل المذاكرة، حتى وإن كان عدة فناجين في اليوم؛ لأنها تساعدها على التركيز الزائد وتحصيل أكبر قدر من المعلومات، لتعبر بقوله: «أنا لو مشربتش القهوة مش هركز».

استشاري: القهوة تساعد على التركيز

ومن جانبه، يقول الدكتور نبيل فوزي، استشاري التغذية، لـ«الوطن»، إن القهوة من أكثر المشروبات تناولاً بين الأفراد، وهي تساعد على رفع معدل التركيز وزيادة وقت العمل عن المعدل الطبيعي، إلى جانب ارتفاع مستوى الأداء، خصوصًا للرياضيين وأصحاب المجهودات البدنية الكبيرة؛ لأنها تنشر كمية كبيرة من الطاقة داخل الجسم.

وأوضح «نبيل» أن القهوة بدون سكر تزيد من مفعولها داخل الجسم أكثر من القهوة المُحلاة بالسكر بنسبة 30% تقريبًا، موضحا أن كوبين من القهوة كافيين لرفع معدل التركيزعند الطالب أثناء يومه في المذاكرة: «كفاية فنجانين قهوة في اليوم، لأن الإفراط فيها مش صحي».