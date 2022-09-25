المذاكرة للأطفال مسؤولية مشتركة بين الأب والأم.. والاتفاق قبل الجواز (فيديو)

حلّت نورهان سيد، صانعة محتوى، ضيفة على برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية سالي شاهين، تحدثت فيها عن المسؤولية الدراسية للأطفال بين الآباء والأمهات، مؤكدةً ضرورة الاتفاق على الأهداف، مثل التفوق أو أن يصبح الابن شخصية سوية ومتزنة فحسب.

وترى «نورهان» أن المسؤولية الدراسية إن لم تكن فيها مشاركة بين الأب والأم، فإن خللا ما سيحدث، حيث يجب الاتفاق على كل ما يتصل بهذا الأمر قبل الزواج: «دي أحد أهم الحاجات اللي لازم نتفق عليها في فترة الخطوبة، مينفعش نقضي الخطوبة كلها خروجات وورد وشموع ونرجع مع أول طفل مدرسة يدخل المدرسة ونبدأ الخناقات».

أهمية الاتفاق على المسؤوليات بين الزوجين في فترة الخطوبة

وشددت خلال حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة، على ضرورة الاتفاق على المسؤوليات بين الزوجين في فترة الخطوبة، مثل المسؤولية عن تمارين الأبناء، مشيرةً إلى أن الدراسات العلمية ذهبت إلى ضرورة أن يشارك الآباء في المذاكرة وحكاية الخبرات في الحياة مع الأولاد، لأن هذا الأمر ينعكس بالإيجاب على درجاتهم في المدرسة.

وواصلت: «منقدرش نفرض على كل الآباء إنهم يذاكروا مع أبنائهم، لازم ياخدوا نوع من أنواع المسؤولية في مذاكرة الأولاد».

موروثات خاطئة

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية سالي شاهين: «بعض الموروثات تجعل الرجال يقولون إن المذاكرة للأطفال ليست مسؤوليتهم، ولكن بعض الرجال يحاولون المشاركة»، لافتةً إلى أن بحثا أجري في إنجلترا ذهب إلى أن 82% من الرجال قالوا إنهم يرغبون في المشاركة في تربية الأولاد.