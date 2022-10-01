محافظ الشرقية: توريد 448 طنا من الأرز الشعير حتى اليوم

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سير عملية توريد الأرز لأماكن التجميع بالمحافظة والبالغ عددها 25 موقعاً تجميعها، موضحًا أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت 448 طنا و046 كيلو أرز، مشيراً إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألفا و92 فدانا.

أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة

أشار المحافظ إلى أهمية محصول الأرز والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز

أكد محافظ الشرقية، ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 م بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج.

شدد المحافظ على مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وأن يكون الأرز خاليا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لإستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتاكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

شدد المحافظ على أهميه إلتزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد وعدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.