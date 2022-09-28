محافظ الشرقية: حلول جذرية للتخلص من قش الأرز بطريقة صديقة للبيئة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن مصر عانت من مشكلة السحابة السوداء، واستمر العمل على حلها لسنوات حتى الانتهاء منها تمامًا، والمشكلة الكبرى كانت في حرق قش الأرز، ويجري التجهيز الآن لمحاربة هذه الظاهرة تزامنًا مع موسم الحصاد، وابتكار حلول جذرية من خلال تحويل القش لعلف أو توريده لوزارة البيئة، وبعض الجهات تشتريه بالفعل، والفلاح يستفيد من هذا القش وأصبح لا يفرط فيه.

ظاهرة حرق الخشب وتحويله لفحم

وأضاف محافظ الشرقية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن المحافظة شهدت ظاهرة حرق الخشب وتحويله لفحم، وكان لها أثرًا كبيرًا على البيئة، وجرى تحويل الأمر للحرق بالغاز أو الكهرباء ليصبح الأمر صديقًا للبيئة، وانتهت هذه المشكلة تماما، وكان هناك مشكلة حرق المخلفات الطبية للمستشفيات والنفايات الصحية، وجرى حلها عبر إنشاء وحدة لحرق المخلفات الطبية.

الدولة تتحرك تجاه الحفاظ على البيئة منذ فترة كبيرة

وشرح محافظ الشرقية أن الدولة تتحرك تجاه الحفاظ على البيئة منذ فترة كبيرة لأنه أصبح هناك وعيًا لأهمية التأثير على تغير المناخ، مشيرًا إلى أنه يوجد بعض المزارع التي تستخدم الري بالطاقة الشمسية، وجاري التوسع باستخدامها، ومبنى المحافظة يعمل بوحدة الطاقة الشمسية، كما جرى تحويل عددا كبيرا من سيارات الأجرة للعمل بالغاز.