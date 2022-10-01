«أبوظبي الإسلامي كابيتال» ترتب تمويلا بقيمة 2 مليار جنيه لمجموعة «السويدي إليكتريك»

أعلنت شركة «أبوظبى الإسلامى كابيتال - ADI Capital» الذراع المصرفية الاستثمارية لمصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» ADIB Egypt، بصفتها المستشار المالى ومسوق التمويل الأوحد، عن نجاحها فى إتمام ترتيب تمويل إسلامى مشترك بإجمالى مبلغ 2 مليار جنيه مصرى لصالح شركات تابعة لمجموعة «السويدى إليكتريك» بنظام المضاربة الدوارة، ويهدف هذا التمويل إلى التوسع فى أنشطة المجموعة الصناعية وشركاتها التابعة.

ويشترك فى التمويل «مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر» كمرتب رئيسى أولىّ، بالإضافة لقيامه بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان، إلى جانب كل من «بنك البركة - مصر»، «البنك الأهلى الكويتى - مصر»، «بنك التنمية الصناعية»، «ميد بنك»، «البنك الزراعى المصرى»، و«البنك العقارى المصرى العربى» كمرتبين رئيسين.

وأعرب محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر»، عن سعادته بإتمام هذا التمويل الإسلامى المشترك، الذى بدوره سيسهم فى دعم التصدير ودفع عجلة النمو للاقتصاد المصرى من خلال تمويل إحدى الشركات المصرية الرائدة فى تقديم حلول الطاقة المتكاملة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.